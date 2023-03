An diesen Stellen in Leipzig werden Radfahrer mit Live-Displays gezählt

Leipzig. Jede zurückgelegte Strecke mit dem Rad zählt. Denn schon seit ein paar Monaten wird die Anzahl der Radfahrer und Radfahrerinnen an bestimmten Stellen in der Stadt automatisch erfasst. Durch Dauerzählerstellen, die in den Wegen verbaut wurden, will die Stadt Klarheit darüber bekommen, ob der Radverkehr zu- oder eher abnimmt.

Zu den schon sechs vorhandenen Dauerzählstellen in Leipzig sind noch weitere fünf in den vergangenen Monaten dazugekommen. Dabei liegen die Gesamtkosten der neuen Zählersystemen bei rund 98.500 Euro und wurden aus dem Aktionsprogramm „Radverkehr 2021/22“ finanziert.

Dauerzählerstellen können den Argumente für Ausbau der Fahrradwege liefern

Aktuell werden die wichtigsten Routen des Alltagsradverkehrs in Leipzig mit dieser Technik abgedeckt. „Dauerzählstellen liefern uns wertvolle Daten – etwas, um Langzeittrends identifizieren und Verkehrsmodellierung vornehmen zu können. Und sie dienen zugleich der Evaluation von Fördermaßnahmen für den Radverkehr.“, teilte der Radverkehrsbeauftragte der Stadt Leipzig, Herr Dr. Christoph Waack, mit.

Unter anderem findet man die Zählerstellen auf der Georg-Schumann-Straße, der Lützener Straße, auf dem Grimmaischen Steinweg sowie auf der Wurzner Straße und auf der Sachsenbrücke.

Anzahl der Räder live vor Ort

Am Grimmaischen Steinweg – stadteinwärts und stadtauswärts – sind die beiden Zählerpunkte ab sofort mit einem digitalen Display ausgestattet, um den Menschen live die konkrete Zahl zu zeigen, wie viele Räder den Standort pro Tag und pro Jahr befahren.

Auch Baubürgermeister Thomas Dienberg blickt positiv auf das Zählersystem, um den Radverkehr in der Stadt Leipzig weiter zu verbessern. „Immer mehr Leipzigerinnen und Leipziger nutzen für immer mehr Wege das Rad. Die Zählstellen liefern darüber wichtige Informationen, so dass die Fördermaßnahmen für den Radverkehr geprüft und verbessert werden können. Für die Radfahrenden hingegen machen sie symbolisch sichtbar, dass jede Fahrt mit dem Rad zählt!“

Die Messstellen sind in den jeweiligen Fahrradwegen durch eine Induktionsschleife verbaut und erfassen dadurch alle vorbeifahrenden Fahrräder. So können die Radfahrer und Radfahrerinnen beim vorbeifahren auf dem Grimmaischen Steinweg sehen, wie sich die angezeigte Zahl im Display von Rad zu Rad erhöht.

Daten sind auch online einsehbar

Die zentralen Daten der anderen Messstellen sind öffentlich in einem Dashboard der Stadt Leipzig online einsehbar.