Highfield Festival 2024: Die ersten Acts für das Line Up sind da

Leipzig. Die vielen schönen Erinnerungen an das diesjährige Highfield Festival am Störmthaler See sind bei den 35.000 Besucherinnen und Besuchern gerade mal vier Wochen alt. Aber die Festivallandschaft schläft nicht: Am Dienstag wurde auf der Website des Festivals bekanntgegeben, wer im nächsten Jahr auf der Bühne stehen wird. Die jetzt schon bekannten Headliner sind Peter Fox, Cro, Provinz und Rise Against.

Zwei weitere Headliner werden noch geheim gehalten. Aber auch andere große Namen gehören zum Programm: Die Besucherinnen und Besucher können sich auch auf The Kooks, Bosse, Bukahara, Dilla, Antje Schomaker und Ski Aggu freuen.

Beim Leipziger Festival: The Kooks und Dilla

Auf der Website des Festivals werben die Organisatorinnen und Organisatoren damit, Peter Fox mit seinem Solo-Comeback gehöre „auf jede Bucket-List“. Der Berliner Künstler, der für sein erstes Solo Album „Stadtaffe“ von 2008 fünfzehnfachen Goldstatus erreichte, ist sonst vor allem mit seiner Band Seeed unterwegs. Fans von Peter Fox’ Soloarbeit hatten 15 Jahre auf sein zweites Album „Love Songs“ warten müsse, das im Mai erschienen ist.

Die Band Rise Against aus Chicago, laut Highfield-Website „Punk-Giganten“, steht unter den Headlinern neben Texten zum Mitgrölen für politisches Engagement. Besonders Tierrechte nehmen einen großen Stellenwert in deren Musik ein.

Mit Cro und Provinz kommen zwei weitere Acts aus Deutschland. Cro ist als Sänger mit Pandamaske bekannt. Wie auch Provinz macht schon seit er schon seit rund zehn Jahren Deutsch-Pop. Das Highfield findet 2024 vom 16. bis 18. August statt. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Gender Gap bei Festivals

An dem – noch nicht vollständigen – Line-Up wirken bislang von insgesamt 20 Acts vier Frauen mit, eine davon in einer Band. Im vergangenen Festival-Sommer wurden wiederholt Stimmen laut, dass es besonders in der Festivallandschaft an weiblicher Repäsentation mangele. Eine Auswertung des ZDF der zehn größten Festivals in Deutschland vom Juni zeigte, dass zwei Drittel der gebuchten Acts rein männlich waren. Das Highfield zählt nicht zu den Top 10.

2023 waren im Highfield-Line-up etwa gleich viele Solo-Acts weiblich wie männlich. Bei den Bands gab es keine kompett weibliche, fünf Bands mit Frauen und Männern und 29 rein männliche Bands.

