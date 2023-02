﻿Leipzig: Hitziger Wortwechsel bei Demos vor Flüchtlingsunterkunft

Es war laut, aber es gab keine besonderen Vorkommnisse. Eine Kundgebung samt Gegendemonstration fand am Sonntagmittag vor der neuen Flüchtlingsunterkunft in der Stötteritzer Kolmstraße statt. Beide Seiten redeten gar nicht miteinander – oder aneinander vorbei.

Leipzig. Am Anfang schien es, als würde die Polizei die stärkste Teilnehmergruppe darstellen. 70 bis 80 Bürgerinnen und Bürger aus Stötteritz zogen am Sonntagmittag vor die neuen Notunterkünfte für Geflüchtete an der Ecke Kommandant-Prendel-Allee/Kolmstraße, die im März in Betrieb gehen sollen. Unter den Demonstranten waren viele mittleren Alters, die Bedenken zu den Unterkünften eint. Und die das Gefühl haben, sie würden von Politik und Öffentlichkeit stumm geschaltet oder in die rechte Ecke abgeschoben. Daher das Motto ihrer Kundgebung: „Dialog und Miteinander statt Hass und Hetze! Wir brauchen gesellschaftlichen Diskurs!“