﻿Mehr als 200 LVB-Fahrer und viele Fahrten fallen aus

Verspätungen, Ausfälle und lange Wartezeiten: Wer in Leipzig mit Bus oder Straßenbahn unterwegs ist, muss dieser Tage mehr Zeit einplanen. Bei den LVB fallen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krankheitsbedingt aus. Mehrere Linien sind besonders stark betroffen.

Leipzig. Wer dieser Tage in Leipzig und Umgebung mit Bus und Bahn unterwegs ist, muss mitunter viel Geduld mitbringen. Es kommt zu häufigen Verspätungen, Bus- und Bahnfahrten fallen aus und teilweise liegen ganze Linien still. Die Straßenbahnlinie 8 etwa war in den vergangenen Tagen mitunter gar nicht im Einsatz. Auch am Freitag kommt es zwischen 5 und 20.30 Uhr weiterhin zu Ausfällen auf der Strecke. Am Freitagmorgen verkehrte auch die Straßenbahnlinie 7 nicht regelmäßig, Bus 64 fiel ab dem frühen Nachmittag komplett aus.