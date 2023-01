„Mitläufertum und Widerstand“: Holocaust-Ausstellung öffnet im Neuen Rathaus in Leipzig

Noch bis zum 17. März können Besucherinnen und Besucher in einer neuen Ausstellung zum Holocaust im Neuen Rathaus einen Einblick in die gesellschaftlichen Verhältnisse zur NS-Zeit gewinnen.

Leipzig. Eine neue Ausstellung zum Holocaust hat in Leipzig am Montag ihre Türen geöffnet. Bis zum 17. März residiert die Ausstellung „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses. Das teilte die Stadt, die die Ausstellung aus dem United States Holocaust Museum in Zusammenarbeit mit dem Erich-Zeigner-Haus e.V. organisiert hat, am Montag mit.

Im Mittelpunkt stehen die gesellschaftlichen Spannungen, die letztendlich den Holocaust und den Massenmord durch die Nationalsozialisten möglich gemacht haben. Denn: „Allein mit der Verantwortung von Hitler und anderen führenden Köpfen der NSDAP ist er nicht erklärbar,“ heißt es in der Mitteilung. Auch Motive wie Gleichgültigkeit, Antisemitismus und Ansehen in der Gemeinschaft werden näher beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt gilt dem Widerstand und denjenigen, die diesen Spannungsverhältnissen in der Bevölkerung getrotzt und Alternativen zur Mittäterschaft sowie dem Verrat an den Mitmenschen aufgezeigt haben.

Rundgänge für Schülerinnen und Schüler

Ziel der Ausstellung sei es, „insbesondere Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein tieferes Verständnis für das Verhalten der Bevölkerung während des Holocaust zu ermöglichen,“ heißt es aus dem Rathaus. Für Schülerinnen und Schüler gibt es daher ein besonderes Angebot: Zusätzlich zum begleitenden Rahmenprogramm für Besucherinnen und Besucher wird im Ausstellungszeitraum ein Programm speziell für Schulklassen ab Stufe 8 angeboten. Dort wird zum einen die Schau vorgestellt; zum anderen wird die Verfolgung von Jüdinnen und Juden aus Leipzig anhand lokaler Schauplätze thematisiert.

Die Untere Wandelhalle ist zur gleichen Zeit wie das Neue Rathaus geöffnet: Montag bis Donnerstag von 7-18 Uhr und Freitag von 7-16 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Führungen sind wochentags von 9-16 Uhr möglich. Für die Führungen mit den Rundgängen bittet die Stadt Leipzig um die vorherige Anmeldung und Buchung über das Leipziger Schulmuseum via E-Mail an schulmuseum@leipzig.de.