﻿Holzbau wird zum Trend in Leipzig: Vom Hochhaus bis zu Sozialwohnungen

Vom Hochhaus bis zu neuen Seniorenanlagen reichen Bauprojekte, die jetzt mit klimafreundlichem Material in Leipzig verwirklicht werden sollen. Weil moderne Holzgebäude meist aus vorgefertigten Platten bestehen, geht das Zusammensetzen schnell. Die Hochschule HTWK lädt in dieser Woche zum Kongress.

Leipzig. Wenn in Leipzig überhaupt noch gebaut wird, dann immer öfter mit Holz. Ein halbes Dutzend größerer Projekte steht aktuell an, bei denen das umweltfreundliche Material für die Wände, Decken, das Dach und das Tragwerk vorgesehen ist. Auch jedes fünfte Eigenheim in der Region wird mittlerweile als Holzhaus erstellt.