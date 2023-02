﻿Leipzig-Holzhausen: Kleinwagen fängt nach Unfall Feuer

Nach einem Unfall in Leipzig-Holzhausen am Sonntag hat ein Auto Feuer gefangen. Zuvor hatte der Autofahrer das Rotlicht einer Ampel übersehen.

In Holzhausen wurde ein Ford Ka nach einem Zusammenprall von der Fahrbahn auf den Gehweg geschleudert und stieß dort gegen eine Mauer. Anschließend geriet der Motorraum des Fahrzeuges in Brand.

Leipzig. Ein Autobrand sorgte am Sonntag in Holzhausen für Aufsehen: Wie die Polizei am Montag auf LVZ-Anfrage bestätigte, stießen auf der Kreuzung Hauptstraße/Stötteritzer Landstraße gegen 11.25 Uhr zwei Autos zusammen.

Der 57-jährige Van-Fahrer war auf auf der Hauptstraße in südliche Richtung unterwegs und hatten beim Abbiegen in die Stötteritzer Landstraße das Ampel-Rot missachtet. Auf der Kreuzung stieß er mit dem Kleinwagen zusammen, der daraufhin gegen eine Mauer am Fahrbahnrand fuhr und in Brand geriet. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer kurze Zeit später.

Die 57-jährige Fahrerin des Kleinwagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird mit 12.000 Euro beziffert.