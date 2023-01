﻿Leipzig-Holzhausen bekommt einen Solarpark

Leipzig. Vor mehr als 30 Jahren wurden die letzten Abfälle auf der Holzhausener Deponie verkippt. Seit 2005 ist die 14,5 Hektar große Anlage zwischen Holzhausen und Seifertshain sicher abgedeckt. Über spezielle Brunnen kann Deponiegas, das auch noch Jahrzehnte nach der Stilllegung austritt, kontrolliert entweichen, ebenso Sickerwasser. Eine Schafherde hält das Gras auf dem weithin sichtbaren Hügel kurz.

Zu dieser landwirtschaftlichen Nutzung soll nun noch eine weitere hinzukommen: Der Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW), der zum Jahreswechsel die Deponie an der Seifertshainer Straße vom Landkreis Leipzig übernahm, will hier zusammen mit den Leipziger Stadtwerken einen Solarpark entstehen lassen. Investitionskosten: 14 Millionen Euro.

14,5 Hektar groß ist die Deponie an der Seifertshainer Straße. Die frühere Tongrube war von den 1970er Jahren bis 1991 als Deponie für Bauschutt und Siedlungsabfälle genutzt werden. © Quelle: Wolfgang Sens

Solarpark kann 4000 Haushalte ein Jahr mit Strom versorgen

40 600 Photovoltaik-Module, installiert auf Metallgestellen, die nach einem patentierten Verfahren wurzelartig so im Boden verankert sind, dass sie die Deponiedichtung nicht beschädigen, können nach den vorliegenden Plänen 14 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr erzeugen. Eine Menge, die ausreicht 4000 Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Rein rechnerisch reicht das für mehr als nur die Holzhausener. Die abfallrechtliche Genehmigung der 14-Megawatt-Anlage wurde bereits bei der zuständigen Landesdirektion Sachsen beantragt. Die Ausschreibung für die Lieferung und den Bau der Photovoltaik-Anlage soll noch in diesem Jahr erfolgen, der Aufbau dann 2024.

Die Stadtwerke haben bereits mit den Planungen für den Anschluss des künftigen Solarparks begonnen. Denn der dort erzeugte Strom soll ins öffentliche Netz eingespeist werden. Dafür muss noch eine rund fünf Kilometer lange Leitung von der Deponie bis zum Umspannwerk in Engelsdorf verlegt werden.

Solarpark Deponie Seehausen, Skizze PV-Modul-Plan,Quelle: Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen © Quelle: ZAW

„Ich gehe davon aus, dass wir hier im nächsten Jahr den ersten Strom produzieren können“, zeigte sich ZAW-Geschäftsleiter André Albrecht zuversichtlich, als er jetzt im Holzhausener Ortschaftsrat das Vorhaben vorstellte.

Was Holzhausen von Seehausen unterscheidet

Anders als im Norden Leipzigs, wo ein ähnliches Projekt in Seehausen in der Bürgerschaft auf starke Ablehnung stößt, findet das Vorhaben in Holzhausen breite Zustimmung in der Bevölkerung. Das liege, mutmaßte Ortschaftsratsvorsitzender Hans-Jürgen Raqué (CDU) gegenüber der LVZ, möglicherweise auch daran, dass viele Holzhausener selbst schon private Solaranlagen betreiben und ihren Nutzen schätzen.

Im Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien sieht die Wissenschaft einen wesentlichen Schlüssel, um die Erderwärmung aufzuhalten. „Wenn wir nicht gegensteuern“, so ZAW-Chef Albrecht, „haben wir in Leipzig Ende des Jahrhunderts klimatische Bedingungen wie in Mittelfrankreich.“

Klimaschutz nicht auf Kosten des Artenschutzes

Maßnahmen gegen den Klimawandel dürften allerdings nicht zu Lasten des Artenschutzes gehen, gab Ortschaftsrätin Ulrike Böhm (Grüne) zu bedenken. „Die Deponie liegt im Grünverbund Ost und in der Elster-Luppe-Aue“, meinte sie und fragte deshalb nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung und Bürgerbeteiligung. Böhm: „Wurde geprüft, dass dort keine Naturschutzschäden entstehen?“

„Formal sieht dieses Verfahren keine Beteiligung der Bürgerschaft vor“, räumten ZAW-Vorsitzender und Leipzigs Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) ein. Das unterscheide ein abfallrechtliches von einem normalen Bebauungsplanverfahren. Gleichwohl versuche die Landesdirektion als planungsführende Behörde aber in Abhängigkeit von den eingereichten Unterlagen im Einzelfall die Bürger einzubinden.

Dazu dient letztlich auch die Vorstellung des Projektes im Ortschaftsrat. Albrecht ist sich sicher, dass das Projekt nicht mit dem Artenschutz kollidiert. „Wir müssen keinen Wald und keine Sträucher wegnehmen“, sagte er. „Wir haben hier eine Bewirtschaftung durch eine Schäferin. Da wächst nichts. Und das wird so bleiben. Die Module werden so sein, dass die Schafe auch weiterhin die Deponie beweiden.“