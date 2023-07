Hotelzimmer für Geflüchtete sind als Übergangslösung eine gute Idee

Leipzig. Die Nachricht hat Potenzial, um von einschlägigen Kreisen für einfache und populistische Neid-Debatten genutzt zu werden: Das Leipziger Rathaus mietet ein Hotel an, um geflüchtete Menschen unterzubringen. Was das kostet! Doch wer etwas näher hinter die Entscheidung blickt, der wird merken: Ganz so einfach ist es nicht.

Auch in Leipzig gab es in den vergangenen Jahrzehnten Flüchtlingsbewegungen, die die Kommune an ihre Grenzen geführt haben. Und wir werden in Zukunft weiterhin mit vielen Menschen zu tun haben, die vor Krieg und Not in ihren Heimatländern Schutz bei uns suchen. Die Stadt Leipzig will damit künftig aber anders umgehen. So sollen nach Möglichkeit keine Turnhallen mehr genutzt werden, wie das zuletzt 2015 der Fall war. Und auch die weitere Belastung auf dem Wohnungsmarkt möchte man in Grenzen halten.

Dazu werden unter anderem mehr Flüchtlingsunterkünfte „auf Vorrat“ gebaut – das kostet zwar auch in Zeiten des Leerstands Geld, aber so gibt es halt erst mal Platz, wenn er gebraucht wird. Diese Unterkünfte sind aber noch nicht da. Wenn man also nicht will, dass bald der Sportunterricht ausfällt oder die Konkurrenz um Mietwohnungen noch größer wird, dann ist die Idee mit dem Hotel vielleicht gar nicht so schlecht.

