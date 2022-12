﻿Leuchtende Kinderaugen auf der Weihnachtsfeier der Leipziger Tafel

Hunderte Kinder kamen gemeinsam mit ihren Eltern am Sonnabend zur Leipziger Tafel, um sich ein Weihnachtsgeschenk abzuholen. Für viele gab es auch gemeinsame Fotos mit dem Weihnachtsmann und RB-Maskottchen Bulli.

Mehr als 400 Kinder haben am Sonnabend bei der Leipziger Tafel liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke vom Weihnachtsmann überreicht bekommen.

Leipzig. Die Leipziger Tafel hatte am Sonnabend zur Kinderweihnachtsfeier in die Jordanstraße im Leipziger Westen eingeladen. Insgesamt 451 Geschenke für bedürftige Kinder aus Leipzig, Markranstädt, Borna und Markkleeberg waren in den vergangenen Wochen von Bürgerinnen und Bürgern liebevoll verpackt worden, um den Jüngsten ihre Herzenswünsche zu erfüllen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsmann & Bulli stehen hoch im Kurs

Viele fleißige Wichtel der Leipziger Tafel hatten alle Hände voll zu tun, damit jedes Kind sein ganz individuelles Päckchen vom Weihnachtsmann entgegen nehmen konnte. RB-Maskottchen Bulli sorgte für gute Stimmung auf dem Hof und verkürzte die Wartezeit der Eltern mit ihrem Nachwuchs. Der Weihnachtsmann in seinem rot-weißen Kostüm posierte mit den Geschwistern Igor, Alex und Anna aus Estland vor dem geschmückten Weihnachtsbaum und bereitete ihnen damit eine große Freude. Auch Frau Holle gab an diesem Tag ihr Bestes und schickte am Mittag ein paar Schneeflöckchen vom Himmel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herzenswünsche: Lego, Roller und Puppen

Welche Herzenswünsche haben sich die jüngsten Tafelkunden von den Geschenkepaten erfüllen lassen? In den bunten Paketen waren neben nützlicher Winterbekleidung und Turnschuhen mit Rollen, sogenannte Heelys, auch Drohnen für die Jungen, Roller und Puppen sowie Kinderküchen aus Holz.

Sandra Rauhe aus Grünau, die seit 15 Jahren regelmäßig in der Ausgabestelle vorbeischaut, hat vier Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren. „Ich komme ein Mal wöchentlich hierher, um mir Lebensmittel abzuholen und bin sehr dankbar dafür“, erzählte die Mutter am Sonnabend. Wie wird sie das Weihnachtsfest mit der Familie feiern? Eine große Nordmanntanne schmückt schon ihre Wohnung, gespendet von einer Leipziger Firma für die Tafelkunden mit Familien. Am Heiligabend gibt es traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen.

Lesen Sie auch

Ministerin Petra Köpping auf Privatbesuch bei der Leipziger Tafel

Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) ist es ein privates Anliegen, zur Kinderweihnachtsfeier der Tafel vorbeizuschauen (ganz rechts neben Tafelchef Walter Wehmer und Manuela Friebe, stellvertretende Vorsitzende des Tafel e.V.) © Quelle: David Knoke

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Besuch von Gesundheitsministerin Petra Köpping habe Tradition, erzählt Walter Wehmer. „Die letzten zwei Jahre konnte sie wegen Corona nicht kommen, um so schöner war es, dass sie heute da war. Sie ist mit dem Herzen dabei, hat sich mit Kindern und Eltern unterhalten“, plauderte der Tafelchef am Rande. Sie käme stets als Privatperson vorbei, da es ihr ein ganz persönliches Bedürfnis wäre, weiß der Vereinsvorsitzende zu berichten.

Auch einige Mitglieder des Lions Club Leipzig schneiten am Sonnabend bei der Leipziger Tafel herein – im Gepäck hatten sie einen Scheck über 8000 Euro. Die Einnahmen stammen aus dem Erlös des Glühweinverkaufes auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt. „Mit dem Geld wollen wir auch die Kinderweihnachtsfeier der Tafel finanziell unterstützen“, erklärte Projektmanagerin Katja Plagge.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android