﻿In Leipzigs Stadtkonzern rumort es – Mitarbeiter wollen mehr Geld

Leipzig. Die 22-prozentige Tarifsteigerung bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) hat für die stadteigene L-Gruppe teure Konsequenzen. Jetzt wollen auch Leipzigs Stadtwerker und Wasserwerker mehr Geld.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gehaltsgefüge der L-Gruppe gerät durcheinander

Nach LVZ-Informationen ist der Frust bei nicht wenigen Angestellten der L-Gruppe erheblich. Denn die drastische Tarifanhebung bei den LVB hat das Gehaltsgefüge innerhalb des Stadtkonzerns deutlich verändert: Stadtwerker, die bislang mit ihren guten Gehältern an der Spitze lagen, fühlen sich ins Abseits geschoben; Wasserwerker, deren Gehaltsgefüge ohnehin schon unter dem der Stadtwerke lag, fühlen sich noch deutlicher abgewertet. Mehrere Beteiligte erklärten dies unabhängig voneinander der LVZ.

„In der L-Gruppe sehen manche Kollegen nicht, dass wir von einem sehr niedrigen Gehaltsniveau kommen und jetzt endlich fair bezahlt werden“, berichtet ein Gewerkschafter der LVB. Aus seiner Sicht hätten es jetzt die Mitarbeiter der beiden anderen großen Stadtfirmen in der Hand, ihre Tarifforderungen ähnlich wie die LVBler durchzusetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch deutet nichts auf einen Schulterschluss zwischen Leipzigs Stadtwerkern und Leipzigs Wasserwerkern hin. Denn die Tarife der Stadtwerke werden von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bundesweit ausgehandelt, und die Wasserwerke besitzen einen sogenannten Haustarifvertrag, der mit ihrer Geschäftsführung verhandelt wird. Beide Unternehmen haben also unterschiedliche Verhandlungspartner.

Lesen Sie auch

10,5 Prozent Lohnplus in privater Energiewirtschaft

Für die private Energiewirtschaft hat Verdi in diesem Jahr bereits einen Tarifabschluss erzielt. Er sieht unter anderem tabellenwirksame Entgelterhöhungen von insgesamt 10,5 Prozent und die Zahlung des tariflichen Inflationsgeldes in Höhe von 3000 Euro vor, das steuer- und abgabenfrei ist. Der Einigung vorausgegangen waren Aktionen und Warnstreiks von Tausenden Beschäftigten bundesweit.

Die Verdi-Zentrale in Leipzig bestätigt, dass Verhandlungen über die Tarife der kommunalen Leipziger Stadtwerke aktuell laufen. Man sei auch schon mehrfach von Mitarbeitern auf das Ergebnis der LVB angesprochen worden, heißt es. Die Erwartungen seien entsprechend groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Arbeitgeber hüllen sich in Schweigen

Die Geschäftsführung der Stadtwerker – hinter der die stadteigene L-Gruppe steht, die die Interessen des Gesellschafters, der Stadt Leipzig, vertritt – will sich zu den Tarifverhandlungen nicht äußern. Die Gespräche würden vom bundesweiten Arbeitgeberverband energie- und versorgungswirtschaftlicher Unternehmen geführt, heißt es dort. Man sitze also nicht mit am Verhandlungstisch und müsse das künftige Verhandlungsergebnis akzeptieren.

Auch die eigenen Interessen wollen die Geschäftsführung und die L-Gruppe nicht im Detail skizzieren. Eine öffentliche Debatte darüber käme zur Unzeit, weil die Verhandlungen gerade laufen, heißt es. Niemand wolle die Auseinandersetzung anheizen.

Bei den Wasserwerken will sich der Stadtkonzern ebenfalls zu keinen Verhandlungsdetails äußern. Nur so viel: Der Tarifvertrag dort sei unbefristet.

Im Leipziger Rathaus hüllt man sich genauso in Schweigen. Obwohl die Spitzen von Stadtverwaltung und L-Konzern personell eng verflochten sind – Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist zum Beispiel Aufsichtsratsvorsitzender der L-Gruppe –, wird dort keine LVZ-Anfrage zum Thema beantwortet. Es wird an die L-Gruppe verwiesen.

Leipziger Rathaus unter Druck

Dabei sorgt nach LVZ-Informationen die Entwicklung der Personalkosten des Stadtkonzerns inzwischen auch im Leipziger Rathaus für erhebliche Irritationen. Denn bislang werden mit den Gewinnen der Stadtwerke und der Wasserwerke die Verluste der LVB kompensiert. Wenn die Gewinne wegen rasanter Gehaltssteigerungen sinken sollten, könnten die Kostenkalkulation des L-Konzerns aus dem Ruder laufen und die Stadt gegebenenfalls gezwungen sein, die LVB noch stärker als bislang mit Zuschüssen aus der Stadtkasse zu stützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Leipzig dazu mittel- und langfristig nicht in der Lage sein wird, gilt als sicher. Der Betriebsrat der LVB hatte deshalb im November 2022 mit einer Petition einen bundesweiten ÖPNV-Gipfel gefordert, um Bund und Länder stärker an der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs zu beteiligen. Der Stadtrat hat dieser Petition bereits zugestimmt. Auf Landesebene fand am 5. Mai eine Anhörung statt. Nach der Sommerpause will der Sächsische Landtag entscheiden.

LVZ