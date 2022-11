﻿Immer mehr Bußgeldverfahren gegen Autofahrer in Leipzig

In Leipzigs Zentraler Bußgeldbehörde werden aktuell so viele Fälle bearbeitet wie noch nie. Schuld daran ist die neue Bußgeldkatalogverordnung, durch die Fälle, die früher im vereinfachten Verwarngeld-Verfahren erledigt werden konnten, jetzt stärker sanktioniert werden.

Insgesamt gingen dadurch in der Zentralen Bußgeldbehörde im ersten Halbjahr diesen Jahre 247.103 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen ein; im ersten Halbjahr 2021 waren es 181.646. Das entspricht einem Anstieg um 36 Prozent.

Sie sind jeden Tag auf Tour in Leipzig: Politessen des Ordnungsamtes. © Quelle: André Kempner

Im Gegensatz zur Zentralen Bußgeldbehörde des Freistaates Sachsen, das der Landesdirektion Sachsen zugeordnet ist und das wegen Personalmangels aktuell praktisch jeden zweiten Bußgeldbescheid nicht bearbeiten kann, ist die Situation in Leipzig entspannter.

„Aufgabe der Freistaat-Behörde ist unter anderem die Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Bundesautobahnen“, erklärt Leipzigs Ordnungsamtsleiter Matthias Laube dieses Phänomen: „Dass dabei im Verhältnis überdurchschnittlich viele ,Verkehrssünder’ zu bearbeiten sind, die ihren regelmäßigen Aufenthaltsort nicht im Bundesgebiet haben, liegt auf der Hand.“

Diese Fälle würden einen sehr hohen Verwaltungsaufwand erfordern, um die außerdeutschen Betroffenen zu ermitteln und die Verfahren erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Hingegen sei die Anzahl ausländischer Täterinnen und Täter bei der Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Leipziger Stadtgebiet – gemessen an der Gesamtzahl der Verfahren - deutlich geringer und der zu leistende Bearbeitungsaufwand niedriger.

Dennoch: Seit der neue Bußgeldkatalog am 9. November 2021 in Kraft gesetzt wurde, hat auch die Leipziger Behörde einen deutlich höheren Bearbeitungsaufwand. Denn anders als bei Verwarngeldern geht es bei Bußgeldern in der Regel um höhere finanzielle Strafen ab 60 Euro und auch um Punkte in Flensburg, die in ein Fahrverbot münden können.

Weil sich viele Betroffene dagegen wehren, sind Bußgeldverfahren häufig deutlich aufwändiger und länger als das Einfordern von niedrigen Verwarngeldern. „Deshalb ist bei uns unter anderem die Schaffung von drei zusätzlichen Planstellen für die Sachbearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ab 2023 fest eingeplant“, sagt Matthias Laube.

„Gleichzeitig wird die Einführung eines neuen Bearbeitungsverfahrens in Verbindung mit der elektronischen Akte absehbar für spürbare Entlastung in der Fallbearbeitung führen.“ Aktuell hat Leipzigs Stadtverwaltung 35 Planstellen zur Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten besetzt – ohne Bildauswerter und Außendienstmitarbeiter.

Dieser Anblick ist vielen Autofahrern in Leipzig vertraut: ein Knöllchen an der Windschutzscheibe. © Quelle: André Kempner

Im Gegensatz zur Zentralen Bußgeldbehörde Sachsen, wo nach Angaben der Landesdirektion Sachsen im Jahr 2021 die 224.670 Blitzer-Fotos nur in 82.700 Bußgeldverfahren mündeten, während 69.120 Bußgeldvorwürfe verjährten und 72.850 Fälle wegen zu schlechtem Material nicht weiterverfolgt werden konnten, bearbeitet Leipzigs Zentrale Bußgeldbehörde nach Aussagen ihres Amtsleiters „in der Regel“ alle eingehenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Es gebe keine Fälle, die allein wegen „Personalmangel“ nicht bearbeitet werden könnten, betont er. „Der prozentuale Anteil eingestellter Verfahren lag im ersten Halbjahr 2022 bei insgesamt 14,08 Prozent für alle Ordnungswidrigkeitenverfahren“, so Laube. „Dabei handelt es sich ausschließlich um Einstellungen aus Sach- und Rechtsgründen.“

Diese Sach- und Rechtsgründe sind aber offenbar vielfältig. So wurden 2021 insgesamt 920 Fälle (drei Prozent der Einstellungsquote) nicht komplett bearbeitet, weil die Betroffenen nicht ermittelt werden konnten. 6.990 Sachverhalte (20 Prozent der Einstellungsquote) wurden zu den Akten gelegt, weil der Ermittlungsaufwand als „unverhältnismäßig“ eingeschätzt wurde; 13.717 (40 Prozent der Einstellungsquote) wurden wegen Eintritt der Verfolgungsverjährung nicht weiterbearbeitet.

Der neue Bußgeldkatalog hat auch die Strafen für Falschparker verschärft. © Quelle: André Kempner

In 5.415 Fällen (16 Prozent der Einstellungsquote) kamen Verkehrssünder ohne Strafe davon, weil die Leipziger Behörde nicht genug Ermittlungsmöglichkeiten hatte, um ausländische Fahrzeughalter zur Verantwortung zu ziehen. Und 1.300 Anzeigen (vier Prozent der Einstellungsquote) entpuppten sich als doppelt oder mehrfach angezeigte Ordnungswidrigkeiten.

„Bei der Sachbearbeitung priorisieren wir“, betont Amtsleiter Laube auf LVZ-Nachfrage. „Die Bearbeitung von schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten hat dabei natürlich gegenüber geringfügigen Verfehlungen Priorität.“ Für die Stadt Leipzig gebe es keine finanziellen Einbußen durch die Einstellung von Verfahren.

Bußgeldbehörde Leipzig erklärt: Ab wann verjähren Knöllchen?

Und wie soll man sich verhalten, wenn man geblitzt worden ist und danach länger nichts von der Bußgeldbehörde gehört hat? "Bußgeldvorwürfe verjähren, wenn der Betroffene nach drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Verstoßes immer noch keine Post von der Bußgeldstelle erhalten hat", sagt Jan Ginhold, Geschäftsführer der Coduka GmbH, die sich mit dem Service Geblitzt.de für die Anliegen von Verkehrsteilnehmern einsetzt. "Allerdings kann die Verjährungsfrist durch die Zusendung eines Anhörungsbogens um weitere drei auf maximal sechs Monate verlängert werden."

Jetzt wird es teuer: Leipziger Politessen lassen Autos abschleppen. © Quelle: André Kempner

Ein nach der Verjährungsfrist erlassene Bußgeldbescheid kann in der Regel also ignoriert werden. "Noch besser aber", sagt Ginhold, "der Empfänger des Bußgeldbescheids wendet sich an geblitzt.de, um die Verjährung von Anwälten für Verkehrsrecht bestätigen zu lassen. Diese können mittels Einsicht in die Bußgeldakte feststellen, ob die Verjährung auch wirklich Bestand hat."