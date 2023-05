﻿In Zeiten der Leseschwäche: Betrieb von Schulbibliotheken in Leipzig steht auf wackligen Beinen

Wetterausblick

Erstes heißes Wochenende in Leipzig: Temperaturen bis 28 Grad möglich

Die Messestadt steht in den Startlöchern für das erste wohl richtig sommerliche Wochenende des Jahres. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes in Holzhausen wird es vor allem am Sonntag richtig heiß.