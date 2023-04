﻿In diesen Leipziger Cafés lässt sich gut mobil arbeiten

Das mobile Arbeiten in Cafés gehört mittlerweile zum Arbeitsalltag vieler Leipzigerinnen und Leipziger. Regelmäßig sitzen einige auch in Lokalen vor ihren Laptops, um kreativ zu sein. Diese fünf Locations sind besonders gute Ort zum Arbeiten außer Haus.

Leipzig. Im Lockdown wurde das eigene Zuhause für viele Leipzigerinnen und Leipziger unfreiwillig zum Arbeitsplatz. Heute schätzen vor allem Freiberufler, Studierende und Schüler das flexible Arbeiten in Cafés, in denen sie sich wohlfühlen. Wir stellen fünf Locations in der Messestadt vor, die von den Gästen wegen ihrer anregenden Atmosphäre aufgesucht werden.