Leipzig in Schwarz, vor dem letzten Tanz in der Tille und im Streit um eine Blockfahne - der Sonntag

Das Wave-Gotik-Treffen bestimmte auch am Sonntag das Stadtbild und fast alle Klänge auf den Bühnen in Leipzig. In der Distillery wurde sich vor dem letzten Tanz am Montag noch etwas ausgeruht, was uns Gelegenheit zum Rückblick bietet. Dafür schlugen die Emotionen im Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark am Nachmittag ziemlich hoch.