Influencerin Nikey: „Frausein ist für mich eine Mischung aus schwach und stark sein“

Leipzig. „Dabei, meine Ziele zu erreichen, hat mich Frausein noch nicht eingeschränkt, aber in meiner Ausdrucksweise“, sagt Nikey. Die Leipzigerin ist auf Instagram als Nikeydauringon aktiv. „Es kommt schön öfter vor, dass ich mich zurückhalte oder mir bestimmte Sachen zweimal überlege, weil ich mir denke, wie reagieren andere Menschen, beziehungsweise wie reagieren Männer darauf oder wie reagiert die Welt darauf, dass ich das mache“, erzählt die 24-Jährige. Etwas, das Nikey nur für sich tut? „Tagträumen. Das ist was ganz kleines, aber ein großer Teil in meinem Leben, dass ich mir ganz viele Dinge in meinem Kopf ausmale und das niemandem erzähle“, das große Lächeln kehrt auf ihr Gesicht zurück.

Ihre klaren blauen Augen scheuen jedoch nicht den realistischen Blick auf die Welt: „Frausein ist eine Mischung aus schwach und stark sein für mich, sich komplett ausleben zu können, wie man ist, und gleichzeitig dafür kämpfen zu müssen.“ Verträumt, ruhig und angekommen wird die 24-Jährige, wenn sie von ihrem Leben spricht: „Ich glaube, ich bin zum ersten Mal an einem Punkt in meinem Leben, wo es nicht darum geht, irgendwas zu erreichen. Davor ging es immer darum, gewisse Punkte zu erreichen, Abi machen, Ausziehen, Studium abschließen. Ich habe alle meine Punkte geschafft. Es gibt ganz viel, was ich machen möchte, aber nichts, was ich von außen machen muss.“ Nikeys letzte große Entscheidung liegt zwei Wochen zurück: „Meine Freundin und ich haben uns eine Katze geholt, eine große Entscheidung, die sich sehr gelohnt hat, die sich sehr gut anfühlt.“

Ein zentraler Punkt an Instagram: Es hilft dagegen, sich mit seinen Gedanken allein zu fühlen. „Ich glaube, ich würde mich einsamer fühlen, wenn ich nicht mein Leben auf Social Media teilen würde“, sagt Nikey. Sie habe gelernt, das Gefühl gut auszuhalten. Einsamkeit bedeutet für sie nicht allein sein. „Ich fühle mich einsam in meiner Gefühlswelt, oder denke, dass es niemandem geht wie mir, oder mich niemand verstehen kann.“ Dann sind da ihre Follower – sie interessieren sich für ähnliche Sachen und reagieren auf Gedanken, die sie teilt.

#Frauentag2023: Dieser Text ist einer von insgesamt zwölf Porträt-Artikeln, die die LVZ zum Internationalen Frauentag veröffentlicht. Lesen Sie hier alle weiteren Frauen-Porträts.