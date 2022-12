﻿Leipziger Innenstadt ist in der Vorweihnachtszeit wieder ein Besuchermagnet

In der Adventszeit war die Leipziger City in diesem Jahr gut besucht. Nach einem starken Einbruch in den vergangenen zwei Corona-Jahren zeigen die Besucherzahlen nun deutlich nach oben, zeigt eine Statistik.

In der Vorweihnachtszeit war die Leipziger Innenstadt in diesem Jahr wieder gut besucht. Besonders zum verkaufsoffenen Sonntag am 18. Dezember zog es Tausende Menschen in die City.

Leipzig. Die Passantenzahlen in der Leipziger Innenstadt nähern sich dem Vor-Pandemie-Niveau an. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, sind Straßen und Plätze wieder gut gefüllt, nachdem das Besucheraufkommen in den Jahren 2020 und 2021 stark eingebrochen war. Das zeigt eine Analyse von Zähldaten des Anbieters hystreet.com aus den vergangenen vier Jahren, die das Amt für Statistik und Wahlen ausgewertet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vorweihnachtszeit, also den vier Wochen vor dem letzten Adventssonntag, seien demnach 2019 noch 1,4 Millionen Passantinnen und Passanten in der Hainstraße (zwischen Brühl und Marktplatz) gezählt worden. In den folgenden zwei Jahren sei der Besucherstrom auf etwa 538.000 (2020) beziehungsweise rund 595.000 (2021) eingebrochen. Gerade während des Weihnachtsgeschäftes hätten pandemiebedingte Maßnahmen wie Geschäftsschließungen oder die 2-G-Regel dazu geführt, dass in den Vorjahren deutlich weniger Menschen überhaupt den Weg in die Innenstadt fanden, hieß es. Hinzu kam, dass in beiden Jahren der innerstädtische Weihnachtsmarkt abgesagt werden musste, der Besuchermagnet ist.

Die Grafik zeigt die Besucherzahlen in der Leipziger Hainstraße in der Adventzeit. Datenquelle: hystreet.com, Darstellung: Amt für Statistik und Wahlen Leipzig. © Quelle: hystreet.com, Amt für Statistik und Wahlen Leipzig

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit haben sich die Besucherzahlen wieder erholt. Mit insgesamt 1,2 Millionen Passantinnen und Passanten wurde in der Hainstraße die Millionen-Marke geknackt. Im Vergleich zu den beiden Pandemie-Jahren hat sich somit die Anzahl der Besucherinnen und Besucher in den vier weihnachtlichen Wochen wieder verdoppelt und die Frequenz von 2019 wird fast erreicht, so die Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von lg