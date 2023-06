Wie digital ist Leipzig? Besucher können Projekte selbst testen

Leipzig. Stabile Datennetze, eine App und mehr Wlan an Schulen – das sind nur einige Punkte der digitalen Agenda der Stadt Leipzig. Was sonst noch dazugehört und, wie der aktuelle Stand ist, zeigt nun eine interaktive Ausstellung. Diese eröffnet am bundesweiten Digitaltag, am 16. Juni, um 15 Uhr in der Unteren Wandelhalle im Neuen Rathaus in Leipzig.

Im Zentrum stehen die sogenannten „Digitalen Zwillinge“. Dabei handelt es sich um ein Projekt der digitalen Agenda, bei der Leipzig als Stadt virtuell mithilfe von Daten abgebildet wird. Besucherinnen und Besucher können das Projekt in der Ausstellung testen.

Die Ausstellung dauert noch bis zum 30. Juni und kann Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 15 Uhr besucht werden.

