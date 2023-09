﻿Leipzig investiert 1,3 Millionen Euro in seinen Bürgerservice

Leipzig. Leipzigs Bürgerservice bekommt ein digitales Update. 1,3 Millionen Euro investiert die Kommune derzeit in den Einsatz einer neuer Bürgerdaten-Software. Wegen der Umstellungsarbeiten und der erforderlichen Mitarbeiterschulungen bleiben von Mittwoch, 27. September, bis einschließlich 2. Oktober alle städtischen Bürgerbüros geschlossen. Danach sollen sich die Bearbeitungszeiten für viele kommunale Dienstleistungen verkürzen, Rathausmitarbeiter dadurch mehr Zeit für die Anliegen der Bürger haben.

Kurz gesagt: Sie ist effizient, weil sie viele Prozesse in den Behörden automatisiert und vernetzt. Bei der neuen Software (VOIS) handelt es sich konkret um ein Verfahren zur Verwaltung von Anträgen und Änderungen im Melde-, Personalausweis-, Pass- und eID-Karten-Register (Online-Ausweis) sowie zur Bearbeitung von Führungszeugnis-Anträgen. Es umfasst auch das Kassenprogramm für alle Gebühren sowie Statistikkomponenten zur Erfassung zentraler Steuerungskennzahlen für erbrachte Leistungen.

Was ist daran neu?

Bislang wurden die verschiedenen Aufgaben von unterschiedlichen Softwareanwendungen verwaltet, wobei manche Prozesse teilweise sogar noch manuell erfolgten. Die Bürgerbüros verwendeten seit 2004 das Programm Fabius zur Verwaltung von Kassenvorgängen und zur Erfassung von Statistiken. Seit 2008 nutzten sie das Programm Meso für alle Vorgänge im Zusammenhang mit dem Melde-, Personalausweis-, Pass- und eID-Karten-Register. Mit der Umstellung auf die VOIS-Plattform, die auch viele andere Kommunen nutzen, werden nunmehr alle Funktionen in einer einzigen Software vereint. In ihr kann in der Regel die gesamte Dienstleistung bearbeitet werden: von der Identifikation über das Einlesen von Fingerabdruck, Unterschrift und Passbild bis hin zur Bezahlung. Auch der Meldeservice und teilweise das Standesamt werden die neue Software nutzen. Beide Abteilungen halten im Hintergrund das Melde-, Personalausweis-, Pass- und eID-Karten-Register sowie das Personenstandsregister auf dem aktuellen Stand. Diese Modernisierung der Register macht es möglich, dass beispielsweise Meldedaten per Schnittstelle automatisch an andere Ämter übertragen werden können – was teilweise zusätzliche Behördengänge überflüssig macht.

Worin liegen die Vorteile?

Kurzfristig lassen sich so viele Dienstleistungen der Stadt beschleunigen, da die Rathausmitarbeiter nicht mehr gezwungen sind, zwischen verschiedenen Programmen oder zwischen analoger und digitaler Bearbeitung hin und her zu wechseln. Bisher mussten sie Anträge oder Datensätze in den einzelnen Softwareanwendungen immer wieder neu erstellen. Dieser Aufwand fällt weg und erleichtert dadurch die Datenverwaltung erheblich. Zukünftig werden auch die Daten aus Online-Anträgen direkt in die neue Software übertragen, ohne dass auf dem Amt jemand noch mal manuell eingreift. Dies spart ebenfalls wertvolle Zeit. Dadurch entfallen viele Unterbrechungen in der behördeninternen Datenverarbeitungskette.

Wie viel Arbeitszeit spart die Verwaltung ein?

Jeder vermiedene Medienbruch spart nach Angaben des Bürgerserviceamtes schätzungsweise 20 Sekunden Bearbeitungszeit. Bei 40 000 bis 45 000 Dienstleistungen im Monat in den Bürgerbüros würden sich hier kurz- und mittelfristig Effekte zeigen. Theoretisch könnten so bis zu 250 Arbeitsstunden pro Monat eingespart werden. Die konkreten Bearbeitungszeiten pro Dienstleistung lassen sich allerdings erst nach Einführung der Software überblicken.

Welche Dienstleistungen deckt das neue Verfahren ab?

Die neue Software wird für nahezu das gesamte Portfolio der Bürgerbüros benötigt: Beantragung und Abholung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen, An- und Ummeldung von Wohnsitzen, Abmeldung von Wohnsitzen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beantragung von Meldebescheinigungen und Bescheinigungen zur Steuer-ID, Beantragung von Karten mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eID-Karten), Verwaltung der eID-Funktion (bei Personalausweisen, elektronischen Aufenthaltstiteln und eID-Karten), Beantragung von Auskunftssperren im Melderegister, Meldung zum Verlust von Personalausweis/Reisepass/eID-Karte, Meldung zum Wiederauffinden von Personalausweis/Reisepass/eID-Karte, Ausstellung von amtlichen Beglaubigungen, Beantragung des Leipzig-Passes, Beantragung des Familienpasses des Freistaates Sachsen.

Macht die Software-Umstellung Behördengänge überflüssig?

Nicht generell. So wird es den Bürgern für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen auch künftig nicht erspart bleiben, zur Identifizierung persönlich auf dem Amt zu erscheinen. Denn dort müssen Fingerabdrücke genommen, Unterschriften geleistet und Passfotos vorgelegt werden. Mittelfristig wird die Kommune jedoch weitere Dienstleistungen online anbieten können, was letztlich weitere Behördengänge überflüssig macht. In welchem Umfang dies geschieht, hängt allerdings auch von Bund und Land ab, die dafür unter anderem rechtliche und finanzielle Voraussetzungen schaffen müssen.

Wird es künftig mehr freie Termine in den Bürgerbüros geben?

Davon geht man im Rathaus aus: „Die freien Bearbeitungszeiten werden selbstverständlich für weitere Termine genutzt. Die Effekte werden sich voraussichtlich ab November ergeben. Der Oktober wird benötigt, damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der neuen Software vertraut machen können.“

