﻿Millionen Euro für Leipzigs Stadtbezirke: In diese Vorhaben fließt das Geld

Leipzig. 456 Millionen Euro will Leipzig in diesem Jahr investieren, weitere 493 Millionen Euro dann im kommenden Jahr. Wofür gibt die Stadt dieses Geld aus? Hier die wichtigsten Vorhaben in einzelnen Stadtbezirken:

Investitionen in Leipzig Alt-West

Bandhaus 1,2 Millionen Euro, Alfred-Kunze-Sportpark 3 Millionen Euro, Schaubühne Lindenfels 0,65 Millionen Euro, Georg-Schwarz-Brücken 5,7 Millionen Euro, Erweiterung der Grundschule Rückmarsdorf 8,3 Millionen Euro, Erweiterung der Grundschule Gundorf 5,5 Millionen Euro, Komplexsanierung und Umbau des ehemaligen Krankenhauses in der Friesenstraße zu einem Gymnasium 3,1 Millionen Euro, Neu- und Ausbau des Saale-Elsterkanal-Radwegs 2 Millionen Euro, Neubau einer Dreifeldsporthalle mit 500 Zuschauerplätzen in Böhlitz-Ehrenberg 4,6 Millionen Euro, Neubau einer Zweifeldsporthalle an der Lützner Straße 3,3 Millionen Euro, Sanierung der Asylunterkunft in der Leipziger Straße 1,8 Millionen Euro, Investzuschuss für das Erich-Zeigner-Haus 1,6 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Mitte

Museum der bildenden Künste 1,1 Millionen Euro, barrierefreie Erschließung und Erneuerung der Sanitäranlagen in der Alten Börse 0,2 Millionen Euro, Sportmuseum 0,9 Millionen Euro, Elstermühlgraben und Stadthafen 5,9 Millionen Euro, Ersatzneubau für den Nahlesteg 3,2 Millionen Euro, Ersatzneubau für die Waldstraßenbrücke 4,2 Millionen Euro, Erweiterung der Georg-Schumann-Oberschule 15,8 Millionen Euro, Erweiterung der Leibnizschule 2,6 Millionen Euro, Innensanierung der Leibnizschule 1,4 Millionen Euro, Haus der Festivals (Umbau der ehemaligen Skala) 1,4 Millionen Euro, Investitionszuschuss für die Oper 4,5 Millionen Euro, Investitionszuschuss für den Zoo 6,2 Millionen Euro, Komplettsanierung der Hauptfeuerwache 3 Millionen Euro, Neubau eines Gymnasiums mit Wettkampfhalle für den Rollstuhlsport an der Prager Straße 33 Millionen Euro, Neubau einer Gemeinschaftsschule auf dem Campus Dösner Weg 35,7 Millionen Euro, Neubau einer Sechsfeldsporthalle auf dem Campus Dösner Weg 14 Millionen Euro, Umbau des Bowlingtreffs auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz zum Naturkundemuseum 6,2 Millionen Euro, Neubau eines Verwaltungsgebäudes in der Semmelweisstraße 4,8 Millionen Euro, Offenlegung des Pleißemühlgrabens zwischen Käthe-Kollwitz-Straße und Parthe/Zoo 0,9 Millionen Euro, Sanierung der Berliner Straße 1 Million Euro, Sanierung des Neuen Rathauses/Stadthauses 2,3 Millionen Euro, Sanierung des Teichs im Johannapark 1,2 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Nord

Buddehaus 0,5 Millionen Euro, Eisenbahnbrücke in der Wiederitzscher Straße 2 Millionen Euro, Ersatzneubau für Kita am Poetenweg 3,2 Millionen Euro, Erweiterung der Lindenhofschule 6,5 Millionen Euro, grundhafter Ausbau der Landsberger Straße 2,3 Millionen Euro, Neubau eines fünfzügigen Gymnasiums mit Dreifeldsporthalle in Wiederitzsch 41 Millionen Euro, Neubau der Rettungswache in Seehausen 0,2 Millionen Euro, Sanierung und Erweiterung der Kita in der Mothesstraße 1,1 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Nordost

Komplexsanierung des Berufsschulzentrums 12 in der Rosenowstraße 0,9 Millionen Euro, Neubau der Grundschule Nordost 1,4 Millionen Euro, Neubau der Oberschule Mockau 1,8 Millionen Euro, Neubau einer Sporthalle für die Christian-Gottlob-Frege-Schule 5,1 Millionen Euro, Neubau einer Sporthalle für die Grundschule in der Löbauer Straße 1,4 Millionen Euro, Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Dreifeldsporthalle an der Tauchaer Straße 14 Millionen Euro, Reaktivierung der Schule an der Löbauer Straße als Grundschule 10 Millionen Euro, Sanierung und Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule 2,5 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Nordwest

Ausbau des Schloßhofs Lützschenau als barrierefreier Zugang zur Auwaldstation 0,6 Millionen Euro, Teilsanierung der Paul-Robeson-Schule 1,3 Millionen Euro, Ersatzneubau für die Gustav-Esche-Brücke II 4 Millionen Euro, Neubau der Gustav-Esche-Brücke I über die Nahle 9,6 Millionen Euro, Neubau einer Einrichtung für Hilfen zur Erziehung in der Edmond-Kaiser-Straße 6,6 Millionen Euro, Erschließung von Eigenheimgebieten 2 Millionen Euro, grundhafter Ausbau der Poststraße 0,4 Millionen Euro, Innen- und Komplexsanierung der Kita in der Hans-Beimler-Straße 1,9 Millionen Euro, Leutzsch-Wahrener-Brücke über die Nahle 0,4 Millionen Euro, Neubau einer Grundschule an der Hans-Beimer-Straße/Ecke Fritz-Simones-Straße 7,1 Millionen Euro, Neubau einer Sporthalle für die Alfred-Kästner-Schule 0,9 Millionen Euro, Wiederherstellung ehemaliger Flussläufe der Luppe 2,7 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Ost

energetische Sanierung der Schule Paunsdorf 2,8 Millionen Euro, Bau eines zweiten Zugangs zum S-Bahn-Haltepunkt Anger-Crottendorf 0,6 Millionen Euro, Bau eines Kleinspielfelds an der Schule Engelsdorf 0,5 Millionen Euro, Ersatzneubau für die Kita Althen-Kleinpösna 0,7 Millionen Euro, Ersatzneubau für die Kita Krönerstraße 3,2 Millionen Euro, Ersatzneubau für die Kita Zweinaundorfer Straße 2,3 Millionen Euro, Erweiterung der 24. Schule 7,1 Millionen Euro, Komplexsanierung des Hauses 2 der Wilhelm-Wander-Schule 0,7 Millionen Euro, Kreisverkehr Hirschfeld 1,6 Millionen Euro, Skaterpark Paunsdorf 0,4 Millionen Euro, Neubau einer Grundschule in Anger-Crottendorf 1,3 Millionen Euro, Neubau eines Gymnasiums auf dem Campus Quartiersschule Ihmelsstraße 2,8 Millionen Euro, Neubau der Rettungswache Nordost 3 Millionen Euro, Sanierung des Offenen Treffs „Crazy“ 1 Million Euro, Sanierung des Stadtteilrathauses Engelsdorf 2,3 Millionen Euro, Sozialgebäude am Erich-Steinfurth-Stadion 1,5 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Süd

Asylunterkunft in der Arno-Nitzsche-Straße (Mietkaufraten) 1,6 Millionen Euro, Bau einer Wassersportanlage am Schleußiger Weg 0,1 Millionen Euro, Baumaßnahme am Werk II 1,1 Millionen Euro, Erweiterung der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof Connewitz 1,8 Millionen Euro, Innensanierung der Kita in der Lobstädter Straße 1,2 Millionen Euro, Investitionszuschuss für das Filmkunsthaus 1 Million Euro, Komplexsanierung der Grundschule Connewitz 2,6 Millionen Euro, Revitalisierung des Agra-Geländes 0,8 Millionen Euro, Sanierung der Stadtbibliothek Südvorstadt 5,6 Millionen Euro, Sanierung der Brücke B2 (Kurt-Eisner-Straße) 2 Millionen Euro, Sanierung der Sporthalle der Grundschule Marienbrunn 1,4 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig Südost

Erneuerung der Mauer des Friedhofs Zuckelhausen 0,5 Millionen Euro, Erweiterung der Neuen Nikolaischule 2,2 Millionen Euro, Freiflächensanierung in der Kita Stötteritzer Straße 1 Million Euro, Innensanierung der Kita Stötteritzer Straße 3,4 Millionen Euro, grundhafter Ausbau der Reichpietschstraße 0,8 Millionen Euro, Komplexsanierung der Fritz-Baumgarten-Schule 6,9 Millionen Euro, Komplexsanierung der Heinrich-Mann-Schule 10 Millionen Euro, Neubau einer Grundschule mit Sporthalle am Gerichtsweg 43 Millionen Euro, Neubau einer Kita am Gerichtsweg/Reichpietschstraße 6,2 Millionen Euro, Neubau eines Kolumbariums auf dem Südfriedhof 1 Million Euro, Sanierung des Verwaltungsgebäudes auf dem Südfriedhof 1,2 Millionen Euro, Neubau einer Oberschule in der Kolmstraße 4,4 Millionen Euro, Neubau eines Verwaltungsgebäudes an der „Prager Spitze“ 2,1 Millionen Euro, Neubau eines Verwaltungsgebäudes (Prager Straße 116) 6,7 Millionen Euro, Neubau einer Zweifeldsporthalle der Oberschule an der Höltystraße 4,9 Millionen Euro, Umbau des ehemaligen Druckerei- und Bürogebäudes „Schraderhaus“ zum Gymnasium 16,6 Millionen Euro,

Investitionen in Leipzig Südwest

Feuerwehrtechnisches Ausbildungszentrum (4. Bauabschnitt) 0,7 Millionen Euro, Sanierung der Dieskaustraße 2,2 Millionen Euro, Elsterradweg zwischen Schleußiger Weg und Teilungswerk Großzschocher 0,4 Millionen Euro, Ersatzneubau für die 120. Schule 27,8 Millionen Euro, Komplexsanierung und Erweiterung der 120. Schule als Gemeinschaftsschule 4,1 Millionen Euro, Karlbrücke 6,8 Millionen Euro, Komplexsanierung der Kita am Kantatenweg 0,8 Millionen Euro, Neubau in der Schkorlopper Straße 34 als Kita und für Vereinsnutzung 1,6 Millionen Euro, Neubau Kita Arthur-Nagel-Straße 1,6 Millionen Euro, Neubau einer Sporthalle für die Oberschule Ratzelstraße 3,8 Millionen Euro, Umbau der Schule am Adler als Oberschule 8,3 Millionen Euro

Investitionen in Leipzig West

Brandschutzmaßnahmen in der Villa im Robert-Koch-Park 2,2 Millionen Euro, Sanierung des Haus 16 im Robert-Koch-Park 0,5 Millionen Euro, energetische Sanierung der Kurt-Biedermann-Förderschule 0,9 Millionen Euro, Ersatzneubau für die Kita Weißdornstraße 2,3 Millionen Euro, Erweiterung der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2,5 Millionen Euro, Erweiterung der Kita in der Kändlerstraße 6 Millionen Euro, Bildungs- und Bürgerzentrum Grünau 2,2 Millionen Euro, Neubau einer Gemeinschaftsschule in der Uranusstraße 2,6 Millionen Euro, Neubau einer Grundschule in der Karlsruher Straße 7,6 Millionen Euro, Neubau des Rettungszentrums Grünau 1,5 Millionen Euro, Sanierung der Asylunterkunft in der Garskestraße 0,8 Millionen Euro, Sanierung der Kita Potschkaustraße 5,6 Millionen Euro,