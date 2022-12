﻿Leipzig ist eine Hochburg der Taschendiebe – diese einfachen Tricks helfen

Leipzig. Im Einkaufsgewimmel vor den Feiertagen und auf den Weihnachtsmärkten haben Taschendiebe leichtes Spiel. „Sie gehen meist in Teams von mindestens zwei bis drei Tätern arbeitsteilig vor“, weiß die Polizei. Häufig würden sie Ablenkungsmanöver wie Anrempeln, Ansprechen, Gesten und Berührungen oder ein absichtlich verursachtes Gedränge nutzen. Die Methoden seien vielfältig, aber das Schema bleibe immer gleich: „Einer lenkt das Opfer ab, der Zweite stiehlt die Beute und gibt sie an einen Dritten weiter, der dann verschwindet“, so die Polizei.

Lange Finger in Leipzig

In Sachsen ist nach ihren Erkenntnissen Leipzig eine Hochburg der professionell agierenden Taschendiebe. „2021 entfielen auf 100 000 Einwohner 103 Delikte“, sagen die Beamten. In Dresden seien 48 Fälle auf 100 000 Einwohner gekommen, in Chemnitz 33.Bundesweit seien die Zahlen zwar rückläufig, das könne aber auch an den Corona-Maßnahmen und den geringeren Handlungsräumen die Diebe liegen, so die Polizei. Trotzdem sei jeder Diebstahl einer zu viel – zumal das Delikt mit 9,7 Prozent aufgeklärten Fällen im Jahr 2021 zu den Straftaten mit der niedrigsten Aufklärungsquote zählte.

Folgende Tipps gibt die Polizei:

Nehmen Sie nur so viel Bargeld und Zahlungskarten mit, wie Sie benötigen.

Verwahren Sie Geld, Smartphone und andere Wertsachen immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung, die möglichst dicht am Körper sind.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen stets geschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper.

Passen Sie besonders im Gedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen auf und achten Sie ganz bewusst auf Taschendiebe. Diese erkennt man häufig an ihrem suchenden Blick nach Beute.

Vorsicht gilt, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt oder Sie plötzlich anrempelt. Bestehen Sie darauf, dass der für Fremde übliche Abstand eingehalten wird.

Vermeiden Sie, dass beim Bezahlen an Kasse oder Verkaufsstand Fremde Einblick in Ihre Brieftasche haben.

Wenn Sie Opfer oder Zeuge eines Taschendiebstahls geworden sind: Rufen Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110 und melden Sie sich auch, wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen. Auf großen Märkten ist häufig eine mobile Polizeiwache vor Ort.

Lassen Sie sofort sämtliche in Verlust geratene Zahlungskarten sperren. Dies ist unter dem bundesweiten Sperrnotruf 116 116 möglich. Melden Sie den Vorfall direkt der Polizei. Diese kann die Sperrung des elektronischen Lastschriftverfahrens per Unterschrift (SEPA-Lastschriften) auch veranlassen.

Behalten Sie in den nächsten Wochen sorgfältig ihre Kontobewegungen im Auge und melden Sie unbefugte Abbuchungen Ihrer Bank oder Sparkasse.

Hier werden einige Tricks der Langfinger erklärt, gibt es weitere Tipps dagegen.

