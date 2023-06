„Leipzig ist eine Tausche-Stadt“: Gründer von „Lenes Tauscho“ zu Gast bei der LVZ

Leipzig. Vor dem Brand hat seine Tauschbox weniger Aufmerksamkeit erhalten. Doch mittlerweile steht Aaron Krautheim, Initiator von „Lenes Tauscho“, öfter im Fokus. Am Mittwoch hat die Leipziger Volkszeitung Leipziger und Leipzigerinnen zum Gespräch mit ihm in die Redaktion geladen – als erste Live-Ausgabe des Leipzig-Newsletters Heiterblick von Josa Mania-Schlegel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei drehte sich alles um die Frage: Wie wurde Leipzig zur heimlichen Hauptstadt der Sharing-is-Caring-Bewegung? Dazu empfing LVZ-Reporter Mania-Schlegel die Besucherinnen und Besucher im Reportercafé. Auf den pinken und gelben Sofas machten es sich die Gäste rund um Gesprächspartner Krautheim bei Getränken und Brezeln bequem – und diskutierten über die Umstände von „Lenes Tauscho“ und über das Thema Verschenken in Leipzig im Allgemeinen.

„Leipzig ist eine Tausche-Stadt“

Mania-Schlegel führte durch den Abend und stellte Krautheim diverse Fragen zu seinem Projekt. Der Gründer von „Lenes Tauscho“ ist im Leipziger Osten aufgewachsen und kennt den Lene-Voigt-Park noch als alte Bahnstrecke. Unter anderem deshalb sei der Tauschschrank im Leipziger Stadtteil Reudnitz entstanden. Doch nach mehreren Jahren im Ausland und Dresden wohnt er nun wieder im Leipziger Westen, weshalb er vom Feuer in der Nacht zum 2. Mai erst am nächsten Morgen mitbekam. „Ich bin nicht der Typ, der etwas ad acta legt. Da war mir sofort klar, es muss wieder etwas Neues dahin“, so der Initiator.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Heiterblick Live mit Josa Mania-Schlegel (rechts) und Aaron Krautheim (zweiter von rechts). © Quelle: Andre Kempner

Für die Anwesenden schien klar: In Leipzig besteht besonderes Interesse am Tauschen. Nur welche Form dafür angebracht ist, sorgte für Diskussion. Was ist zum Beispiel mit Pappkartons vor Hauseingängen? Wichtig sei vor allem, dass es eine gewisse Struktur gibt, fand zum Beispiel Krautheim.

Der Tauschbox-Gründer sieht darüber hinaus in Leipzig ein besonders Potenzial: „Leipzig ist durchaus eine Tausche-Stadt. Ich denke, da haben wir hier die richtige Größe und es ist nicht so unpersönlich wie zum Beispiel in Berlin.“ Er betreut das Projekt ehrenamtlich.

Lesen Sie auch

Im Nachgang konnte die Gäste ihre eigenen Fragen stellen. Dabei äußerten sie Interesse an der Zukunft von „Lenes Tauscho“ und einem möglichen zweiten Schrank im Leipziger Westen. Zum Abschluss lies Krautheim durchblicken, dass er die Verantwortung für den Tauschschrank abgeben würde – falls sich jemand geeignetes fände.

LVZ