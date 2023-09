Ist es richtig, Schüler als Teil des Unterrichts zur Demo zu schicken?

Leipzig. An der Gerda-Taro-Schule Leipzig wurden im Rahmen eines Projekts Schüler zur Teilnahme an der Demo „Fridays for Future“ am vergangenen Freitag verpflichtet. Das sorgt für Kritik und ruft das Kultusministerium auf den Plan. Darf man Schüler im Rahmen des Unterrichts zur Demo zu schicken? Die LVZ-Redakteure Mark Daniel und Kai Kollenberg beantworten die Frage ganz unterschiedlich.

Ja: Im Rahmen kritischer Betrachtung ist das in Ordnung

Das Thema Nachhaltigkeit ist anhaltend aktuell und gerade für heranwachsende Generationen relevant. Eine gute und naheliegende Entscheidung also, daraus ein Projekt für Schülerinnen und Schüler zu machen. Ein weites Feld, das sich von Plastikvermeidung und Müllreduzierung über fairen Handel bis hin zu erneuerbarer Energie und CO2-Vermeidung erstreckt. Stichwörter einer Klimakrise, auf die die Bewegung „Fridays for Future“ (FFF) immer wieder aufmerksam macht: in Wortbeiträgen und auf Plakaten.

Das Thema Nachhaltigkeit ist für die jüngere Generation relevant, meint LVZ-Redakteur Mark Daniel. © Quelle: Andre Kempner/Archiv

Was liegt bei einem entsprechenden Schulprojekt näher, als die Unterrichtssituation zu verlassen, um die Praxis zu beobachten? Der Lehrer einer zehnten Klasse ließ seine Schülerinnen und Schüler entscheiden: eine Exkursion beispielsweise zu einer Reparaturwerkstatt, zu einer Mülldeponie, zu einem Flughafen oder zur Klima-Demo? Die Mehrheit entschied sich für Letzteres.

Um das Schulprojekt vollständig zu machen, hat der Lehrer die Teilnahme an der Demonstration sowie die Vor- und Nachbereitung als verpflichtend ausgewiesen. Im Vorfeld forderte er jedoch keineswegs dazu auf, mitzudemonstrieren oder sich zu politisch zu positionieren. Im Gegenteil, in seiner Mitteilung an die Eltern kündigte er eine Belehrung gegenüber den Schülern an, sich rücksichtsvoll zu verhalten, provozierende Äußerungen und Handlungen zu unterlassen.

Nun heißt es im „Überwältigungsverbot“, die Teilnahme an einer Demonstration dürfe kein Teil des Unterrichts sein. „Es ist nicht erlaubt, den Schüler (...) im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der ‚Gewinnung eines selbstständigen Urteils‘ zu hindern.“ Ein klarer Widerspruch zum konkreten Fall: Das Beantworten von Fragen zur „Fridays for Future“-Aktion – wie werden Forderungen kommuniziert, agiert man aggressiv oder besonnen, ist das der richtige Weg? – fördert eigenes Urteilsvermögen. Die Teilnahme von Schülern an der Demo im Rahmen von politischer Bildung und kritischer Betrachtung ist völlig in Ordnung.

Nein: Wer Schüler demonstrieren lässt, polarisiert

Bezeichnend, wie jetzt relativiert wird. Wie versucht wird, die gute Absicht herauszustellen. Und gleichzeitig alles zu einem unpolitischen Akt verklärt wird. Dabei hat sich im Kern nichts geändert: Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse wurden zur Teilnahme an einer Klima-Demo verpflichtet. Die Verteidiger der Aktion schlagen nun verbale Volten, um das Vorgehen eines Lehrers moralisch zu rechtfertigen. Dabei sollte klar sein: Das geht überhaupt nicht.

Eine Lehrkraft rechtfertigt die Ziele der Demonstration, wenn er zur Teilnahme verpflichtet, sagt LVZ-Chefkorrespondent Kai Kollenberg. © Quelle: Christian Modla/Archiv

Natürlich ist die Schule kein unpolitischer Ort. Jugendliche sollen hier diskutieren, sollen streiten und einen eigenen politischen Standpunkt entwickeln. Nur dürfen die Lehrerinnen und Lehrer ihnen keine Meinung vorschreiben oder aufzwingen. So weit, so klar.

Es spielt keine Rolle, ob die Mehrheit der Zehntklässler an der Klima-Kundgebung teilnehmen wollte. Es macht keinen Unterschied, ob das Thema des Protests aktuelle Relevanz hat. Es ist unbedeutend, dass der überwiegende Teil der Gesellschaft der Klimarettung etwas abgewinnen kann. Wer als Lehrkraft die Schüler zur Teilnahme verpflichtet, überschreitet eine Grenze: Weil sie damit unausgesprochen die Ziele der Demonstration rechtfertigt, in der die Schüler und sie sich einreihen. Verantwortliches Handeln hätte im konkreten Fall anders ausgesehen: Da hätte ein Lehrer oder eine Lehrerin vielmehr jeden Schüler in Schutz nehmen müssen, der Probleme mit den Klimaaktivisten hat.

Wie sähe die Debatte wohl aus, wenn die Zehntklässler bei den rechtsextremen „Freien Sachsen“ mitgelaufen wären? Würden wir akzeptieren, dass sie formal nicht mitdemonstrieren sollten? Wohl nicht! Vom Zeitgeist oder der Mehrheitsmeinung darf aber nicht abhängig sein, welchen Spielraum wir Lehrerinnen und Lehrern lassen. In einer auseinanderstrebenden Gesellschaft muss jeder Raum verteidigt werden, der sich der grassierenden Polarisierung versagt. Bislang war die Schule so ein Ort. Wir dürfen nicht zulassen, dass daran gerüttelt wird. Selbst wenn es vermeintlich einem hehren Zweck dient.

