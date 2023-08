﻿Drei Tage Provokation: Woher die Aktivisten der „Letzten Generation“ kommen

Leipzig. Fast hätte ihn der Polizist noch gehindert. Im letzten Moment hat Sven die bestrichene Hand auf den Asphalt gepresst, um nicht weggezerrt werden zu können. Das war am Montag, zum Feierabend-Verkehr am Augustusplatz. Hier begannen der 47-Jährige und andere Mitglieder der „Letzten Generation“ die erste von sechs Aktionen in Leipzig, die sie bis zum Mittwoch über das Innenstadt-Gebiet verteilten. Leipzig als Drei-Tages-Bundeshauptstadt von Blockaden. Warum hier, und woher kommen die Aktivisten?

„Geht arbeiten!“ Diesen wiederkehrenden Wut-Ruf von im Stau stehenden Autofahrerinnen und -fahrern hat Sven auch in Leipzig ungezählte Male gehört. Die gängige Vorstellung der Protest-Gegner vom wirklichkeitsfremden Kollektiv aus Faulpelzen hat sich ebenso festgeklebt wie der Klimakampf auf der Straße. Sven kommentiert das mit einem etwas müden Lächeln. „Wir machen das nicht zum Vergnügen. Ich opfere meinen Urlaub für die Proteste.“

Präventivhaft gibt den Ausschlag

Der Mann mit kurzrasiertem Haar und Dreitagebart will nur mit Vornamen öffentlich werden. Er kommt aus der brandenburgischen Kleinstadt Biesenthal und verdient sein Geld als Aufzugsmonteur. Erst seit dem letzten Herbst gehört er zu den Aktiven der „Letzten Generation“ (LG), die mit ihren Aktionen vor allem Unwillen und Aggression, aber auch Zustimmung erzeugen.

Zuvor hatte der 47-Jährige die Bewegung nur finanziell unterstützt – bis der Freistaat Bayern Klimakämpfer in Präventivhaft genommen hatte. „Das hat mich so empört, dass ich beschloss: Jetzt mache ich mit.“

Knapp vier Tage hat Sven in Leipzig verbracht und bei Mitstreitern gewohnt, um den provokanten zivilen Ungehorsam zu unterstützen. Aus demselben Grund reiste Ole aus Greifswald an. Der 22-Jährige ist Auszubildender und hatte freie Tage genommen. Unter anderem beteiligte er sich an der Blockade am Westplatz am Dienstagnachmittag.

Training für deeskalierendes Verhalten

Auch hier ballten sich Wut und Frust der Aufgehaltenen, es kam zu Handgreiflichkeiten. In anderen Städten hatte es noch heftigere Attacken auf die LG gegeben. Hat Ole keine Angst? „Bei Blockaden hat jeder von uns Angst“, sagt er gefasst, „aber sie ist nichts gegen die vor der Klimakatastrophe.“

Wer sich auf die Straße klebt, wird zuvor in Trainings auf deeskalierendes Verhalten geschult. „Das ist wichtig, um Konflikte nicht weiter anzuheizen und unsere Beweggründe zu erklären“, findet Ole. Ihn treibt die Verzweiflung hierher, sagt er.

„Wenn die Politik nicht umsetzt, was sie beschlossen hat, gefährdet sie die Grundlage einer lebenswerten Zukunft und zwar für uns alle.“ Er könne nicht anders, als sich an den Blockaden zu beteiligen – und damit eine Straftat zu begehen. „Mir ist das klar. Ich bin bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen.“

Am Montag am Grimmaischen Steinweg: Polizisten lösen die Hand von Sven, Mitglied der „Letzten Generation“, mittels Speiseöl vom Asphalt. © Quelle: Mark Daniel

Er und Sven sind Beispiele für ein paar von weither angereiste Blockade-Teilnehmende. Der größte Teil der in dieser Woche rund 30 Agierenden stammt jedoch aus Leipzig und Nachbarstädten, viele Studierende sind dabei. „Unterstützung von außerhalb kommt vor allem aus Dresden, Halle und Chemnitz“, sagt ein LG-Mitglied.

Dass bei den Leipziger Aktionen vorwiegend jüngere Menschen mit polarisierenden Mitteln auf das Einhalten der Klimagesetze pochen, sei nicht unbedingt repräsentativ für die Bewegung, merkt Sven an. „Der Altersdurchschnitt in der ,Letzten Generation‘ liegt bei etwa Mitte 30“, sagt er. Er kennt auch einige über 70-Jährige, die sich beteiligen.

Druck auf politische Akteure verstärken

Noch nie seit Gründung der Organisation 2021 hat Leipzig so viele Proteste wie in der nun endenden Woche erlebt. Allerdings kein Alleinstellungsmerkmal und nur eine temporäre Konzentration, wie eine Sprecherin sagt: „Die Proteste finden nicht spezifisch hier, sondern in allen Bundesländern statt.“ Die LG erhöhe die Anzahl der Aktionen, um den Druck auf die politischen Akteure zu verstärken.

Am Mittwochabend ist Sven zurück nach Biesenthal gefahren. Er war bei allen Blockaden dabei, ebenso beim Protestmarsch am Mittwochabend um den Ring. „Das waren anstrengende Tage.“ Mitte September wird er in Berlin aktiv sein. Dann soll die Hauptstadt ein Schwerpunkt weiterer Aktionen werden.

