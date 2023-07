﻿Eine Chance oder „fatale Entwicklung“? Jeder fünfte Mann in Leipzig arbeitet Teilzeit

Leipzig. Das ist spitze in Sachsen: Jeder fünfte männliche Beschäftigte in Leipzig arbeitet in Teilzeit. In Zwickau ist es nur jeder zehnte, bundesweit ebenfalls. Generell nimmt die Teilzeitquote bei Frauen und Männern zu, sie beträgt im Freistaat 33 Prozent. Damit arbeitet jeder dritte Beschäftigte in Sachsen verkürzt. Die Gewerkschaften begrüßen das. Aus Arbeitgebersicht ist es eine fatale Entwicklung, dass sich die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Teilzeit-Ranking nimmt Sachsen bundesweit damit Platz drei nach Berlin und Schleswig-Holstein ein. Die wenigsten Teilzeitbeschäftigten gibt es in Baden-Württemberg (27,2 Prozent). Der Anstieg bei der Teilzeit lässt insgesamt die Beschäftigung anwachsen, wie aus Zahlen der Landesarbeitsagentur hervorgeht.

Vereinbarkeit Beruf und Familie

Noch nie gingen so viele Sachsen einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nach wie aktuell. 1,641 Millionen Beschäftigte gibt es im Freistaat – 166 000 mehr als vor zehn Jahren. „Zu diesem Rekord hat vor allem die Teilzeitbeschäftigung beigetragen“, erklärt der Chef der Landesarbeitsagentur, Klaus-Peter Hansen. Denn die meisten der neu entstandenen Jobs sind Teilzeitjobs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugleich werden Vollzeitstellen in Teilzeitjobs umgewandelt. So lag im Jahr 2007 der Vollzeitanteil der Beschäftigten bei fast 80 Prozent. Seither ist er auf 67 Prozent gesunken. Aktuell sind in Sachsen 547 800 Frauen und Männer in Teilzeit beschäftigt.

Der kräftige Anstieg ist nach Meinung von Experten insbesondere auf die Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückzuführen – einer der vielen Mindestlohneffekte. Zugleich werde „New Work“ (struktureller Wandel in der Arbeitswelt), wozu auch Teilzeit gehört, immer beliebter, so Arbeitsagenturchef Hansen. „Bei einer guten Arbeitsmarktsituation nimmt die freiwillige Teilzeitbeschäftigung zu, weil sich die Menschen mit dem Blick auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Teilzeitarbeit leisten können und wollen.“

„Die niedrigen Arbeitszeiten sind ein Irrweg“

Auffällig ist, dass sachsenweit mehr als jeder dritte neu entstandene Teilzeitjob auf das Konto der Männer geht. Wobei Leipzig mit einem Teilzeitjob-Anteil von 20,7 Prozent unter allen männlichen Beschäftigten im Freistaat-Ranking auf Platz eins liegt, gefolgt von Dresden (18,6) und dem Landkreis Nordsachsen (16,6).

Beim Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung (Imreg) mit Sitz in Dresden schrillen bei der Entwicklung die Alarmglocken. „Im internationalen Vergleich sind unsere immer niedrigeren Arbeitszeiten ein absoluter Irrweg“, sagt Volkswirt Cornelius Plaul.

„Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt, sodass diese inzwischen einen Anteil von einem Drittel haben. Besonders der öffentliche Sektor in Sachsen sticht mit hohen Teilzeitquoten heraus, angesichts überdurchschnittlicher Verdienste kaum verwunderlich“, betont Plaul.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Steuersystem macht Mehrarbeit unattraktiv“

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fach- und Arbeitskräftebedarfs „gefährdet diese Entwicklung unseren Wohlstand“, so der Experte vom arbeitgebernahen Institut. „Nur mit mehr Leistung werden wir diesen in Zukunft sichern können. Zur Wahrheit gehört aber auch: Der Staat hemmt die Leistungsentfaltung der Menschen durch ein Steuersystem, das Mehrarbeit äußerst unattraktiv macht.“

So bleiben laut Plaul einem durchschnittlichen Arbeitnehmer von 100 Euro Zusatzverdienst letztlich nur 36 Euro für den eigenen Gebrauch. „Er steht also vor der Wahl: vier Stunden mehr arbeiten oder auf 36 Euro Konsum verzichten. Verständlicherweise fällt da die Entscheidung oft für Letzteres.“

Beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Sachsen heißt es hingegen: „Die Wochenarbeitszeit beträgt in Sachsen häufig noch immer 40 Stunden. Kein Wunder also, dass die Beschäftigten ihr Recht auf Teilzeit nutzen.“

Obwohl viele Männer gern mehr Verantwortung im familiären Umfeld übernehmen wollen, würden sie doch zumeist vor den negativen Konsequenzen einer Arbeitszeitreduzierung zurückschrecken. So verharren sie im vorherrschenden Familienmodell, wo der Mann als Familienernährer Vollzeit arbeitet und die Frau dazuverdient, so Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach. „Zum Glück ändert sich das nach und nach, wie in Leipzig, Dresden und Nordsachsen zu sehen ist.“

„In einigen Branchen konnte bereits im Rahmen von Tarifverträgen eine Arbeitszeitverkürzung durchgesetzt werden“, erklärt der Gewerkschafter weiter. In der Metall- und Automobilindustrie sei etwa die 35-Stunden-Woche bei Vollzeitstellen im Freistaat auf dem Vormarsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DGB: „Arbeitsbelastung muss gesenkt werden“

Teilzeit sei aber nicht gleich Teilzeit, heißt bei der Arbeitsagentur und beim DGB. Die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, ist gut, wenn sie auf Wunsch der Beschäftigten erfolgt, meint Agenturchef Hansen.

Gewerkschafter Schlimbach findet aber: „Problematisch ist sie, wenn sich Beschäftigte wegen äußerer Zwänge dafür entscheiden müssen. Es gibt Teilzeitbeschäftigte, die aufgrund der hohen Arbeitsbelastung nicht in der Lage sind, Vollzeit zu arbeiten. Das ist insbesondere im Gesundheitswesen ein Problem, wo die Arbeitsbelastung dringend gesenkt werden muss, um die Beschäftigten für Vollarbeitszeiten zurückzugewinnen.“

Zugleich gebe es aber auch Branchen, in denen die Beschäftigten nach wie vor in die unfreiwillige Teilzeit gedrängt werden. „Das ist beispielsweise im Einzelhandel und in der Gastronomie der Fall. Wenn dann noch niedrige Löhne dazukommen, reicht der Lohn weder für ein gutes Leben noch für eine auskömmliche Rente im Alter.“

Klar sei aber auch, so Markus Schlimbach, dass es ein Recht auf Teilzeitarbeit gibt. „Wer mehr Beschäftigte in Vollzeitarbeit holen will, muss die Arbeitsbedingungen und die Unterstützungssysteme beispielsweise bei der Kinderbetreuung verbessern. Vor dem Hintergrund der Inflation und der vergleichsweise niedrigen Löhne in Sachsen können es sich die Beschäftigten aber häufig nicht leisten, in Teilzeit zu gehen.“

LVZ