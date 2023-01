﻿Jugendlicher stirbt an Silvester nach Verletzung durch Feuerwerk

Mehrere Menschen haben sich in Leipzig in der Silvesternacht beim Abbrennen von Feuerwerk verletzt. Einen 17-Jährigen traf es dabei so schwer, dass er später im Krankenhaus starb.

Leipzig. Beim Abbrennen von Feuerwerk hat sich in Leipzig ein 17-Jähriger in der Silvesternacht so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb. Das teilte die Polizei am frühen Neujahrsmorgen mit. Ein Fremdverschulden schließen die Ermittler aus. Weitere Details zu dem Fall waren noch nicht bekannt.

In der Neujahrsnacht hatte es die Polizei in Leipzig mehrfach mit Menschen zu tun, die sich beim Umgang mit Pyrotechnik verletzt hatten. Nach zwei Pandemie-Jahren, in denen Feuerwerk und Böller verboten waren, hatten sich die Beamten eigenen Angaben nach auf einen wieder arbeitsreicheren Jahreswechsel eingestellt.

Insgesamt stellte die Polizei in der Stadt knapp 40 Straftaten fest, die meisten davon wegen des unerlaubten Besitzes von Feuerwerk. Teilweise ging es dabei um professionelles Feuerwerk, für dessen Besitz die Betroffenen keine Erlaubnis hatten. Durch das in Nacht ebenfalls eingesetzte Ordnungsamt wurden gegen mehrere Menschen Platzverweise ausgesprochen, die Raketen und Böller in der Nähe von Krankenhäusern und Pflegeheimen gezündet hatten. Festnahmen gab es in der Nacht zum neuen Jahr nicht.

Hunderte Menschen auf den Straßen

Abgesehen von dem schlimmen Todesfall zog die Polizei am Morgen eine positive Bilanz aus ihrem Einsatz in der Silvesternacht. Auf den Straßen wurde überwiegend friedlich gefeiert. Auf Plätzen wie dem Augustusplatz, dem Markt und am Völkerschlachtdenkmal kamen den Angaben nach jeweils mehrere Hundert Menschen zusammen. Die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten musste gegen Mitternacht für den Autoverkehr gesperrt werden.

Brennender Einkaufswagen am Connewitzer Kreuz © Quelle: André Kempner

Auch am Connewitzer Kreuz im Süden der Stadt feierte eine große Anzahl von Menschen mit Böllern und Raketen Silvester, die Polizei sprach von einer Anzahl im mittleren dreistelligen Bereich Silvester. Etwa eine Stunde nach Mitternacht brannten auf der Straße mehrere kleinere Barrikaden. Gegen 1:30 Uhr wurden die Feuer durch Nachlegen brennbarer Sachen immer weiter angefacht. Die Polizei löschte die Brände eigenen Angaben nach mit Wasserwerfern und verhinderte das Anbrennen weiterer Barrikaden. Vereinzelt seien die Beamten und Polizeiautos dabei mit Pyrotechnik und anderen Gegenständen beworfen worden.

Spontandemo am Connewitzer Kreuz und am Rabet

Bis dahin hatten sich die Beamten am Kreuz auffallend zurückgehalten – mehrere Mannschaftswagen und Wasserwerfer standen vom frühen Abend an nur in den Seitenstraßen bereit. Kurz nach Mitternacht hatte es vom Kreuz aus eine Spontandemonstration entlang der Karl-Liebknecht-Straße mit etwa 30 Personen gegeben. Die Protestierenden trugen Banner mit der Aufschrift „Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen“ und zündeten Rauchbomben.

Im Leipziger Osten fand der Polizei zufolge schon am frühen Abend eine Versammlung mit in der Spitze 110 Teilnehmenden statt. Der Aufzug war demnach am Rabet gestartet und über die Eisenbahnstraße und Brandenburger Straße bis zum Willy-Brandt-Platz gezogen. Die Demo stand unter dem Motto „Nein zum Krieg, Isolation, Haft und Kriminalisierung der kurdischen Gesellschaft“.

