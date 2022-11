Wofür geben die Schülerinnen und Schüler 1500 Euro in ihrer Bildungsstätte aus? Das will die Sächsische Jugendstiftung im Leipziger Gustav-Hertz-Gymnasium erkunden.

Leipzig. Pizza darf vom Geld nicht bestellt werden! Das stellte Maxi Kluttig von der Sächsischen Jugendstiftung gleich am Anfang klar. "Deine Idee? Deine Schule. Deine Entscheidung" heißt das Projekt, an dem das Gustav-Hertz-Gymnasium dieses Schuljahr als eine von sechs Schulen in Sachsen teilnehmen darf. Die bekommen zwei Jahre lang jeweils ein Budget von 1500 Euro pro Schuljahr, über dessen Verwendung sie selbst entscheiden können.

Das Hertz-Gymnasium stockt die Summe noch durch den Erlös aus dem Sponsorenlauf auf. „Das Projekt ermöglicht uns, gemeinsam Euer Schulleben zu bereichern“, sagt Maxi Kluttig, die es am Mittwoch im Paunsdorfer Gymnasium vorstellte und um möglichst viele Mitstreiter warb. Die Sächsische Jugendstiftung, eine landesweit agierende privatrechtliche Stiftung, will das Engagement junger Menschen fördern und auch jene erreichen, die in den Schülerräten nicht mitarbeiten. Der Ansatz zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stammt ursprünglich aus der Stadt Recife in Brasilien, wo sogenannte Schüler-Haushalte seit längerem umgesetzt werden.