﻿Stadt Leipzig kauft ehemaliges Hostel am Hauptbahnhof als Notschlafstelle für Wohnungslose

Im ehemaligen Globetrotter-Hostel in der Kurt-Schumacher-Straße will die Stadt eine Unterkunft für Obdachlose einrichten.

Leipzig. Immer mehr Menschen in Leipzig leben auf der Straße. Besonders im Umfeld des Hauptbahnhofes suchen Obdachlose Tag und Nacht unter Mauervorsprüngen und Überdachungen, neben Portalen oder in der Straßenunterführung Schutz vor Regen, Wind und Kälte. Dem will die Kommune jetzt mit dem Ausbau von städtischen Übernachtungskapazitäten begegnen.

Seit fünf Jahren schon plant das Rathaus im Umfeld des Hauptbahnhofes die Einrichtung einer Notschlafstelle. Das sind Orte, die Obdachlose spontan aufsuchen, nur für die Nacht kurzfristig und kostenlos, ohne Anmeldung und irgendwelche Formalitäten nutzen können.

Nun hat die Kommune ein dafür passendes und zentral gelegenes Objekt gefunden. Seit Jahresanfang ist die Stadt nach Angaben aus dem Sozialamt Eigentümerin des Gebäudes in der Kurt-Schumacher-Straße 41. Darin befand sich bis zu seiner Schließung im Jahr 2020 das Hostel Central Globetrotter. Seitdem steht das Gebäude leer. Zum Kaufpreis äußerte sich die Behörde aus Gründen der Vertraulichkeit nicht.

Inbetriebnahme für 2025 geplant

Nach LVZ-Informationen hatte der Grundstücksverkehrsausschuss des Stadtrates in einer nicht öffentlichen Sitzung dem Kauf der Immobilie zum Preis von 2,4 Millionen Euro zugestimmt – allerdings nur mit einer knappen Mehrheit. Denn im Verkehrswertgutachten war das Objekt auf lediglich 1,1 Millionen Euro taxiert. Doch zu dem Preis war der Eigentümer wohl nicht bereit zu verkaufen.

Weitere 1,7 Millionen Euro will die Stadt nun in die Sanierung des Gebäudes stecken. In diesem Jahr werde dafür der erforderliche Planungs- und Baubeschluss für den Stadtrat erarbeitet. „Erst damit kann eine realistische Kostenberechnung für die Umbauarbeiten aufgestellt werden“, teilte das Sozialamt auf LVZ-Anfrage mit. Wenn alles gut läuft, könnte dann Anfang 2024 der Umbau beginnen. Im Sozialamt geht man gegenwärtig von einer Inbetriebnahme des Hauses Anfang 2025 aus.

40 Personen sollen dort künftig Platz finden. Für den Betrieb veranschlagt die Stadt jährlich vorerst 730.000 Euro – das entspricht 50 Euro pro Person und Nacht. Die Einrichtung selbst soll nicht durch die Kommune, sondern durch einen freien Träger betrieben werden. Ein Betreiberkonzept werde ebenfalls noch in diesem Jahr ausgearbeitet.

Laut dem vom Stadtrat im November beschlossenen Fachplan Wohnungsnotfallhilfe sollen neben 30 kostenfreien Notschlafplätzen auch Plätze für Obdachlose entstehen, die dort für längere Zeit bleiben – allerdings für Unterbringung und Verpflegung wie in jedem Übernachtungshaus einen Obolus entrichten müssen.

Diese Unterkünfte für Obdachlose gibt es in Leipzig

Bislang gibt es in Leipzig lediglich acht Notschlafplätze, die sich aktuell im Übernachtungshaus für Männer in der Torgauer Straße 290 befinden. Die Schlafgelegenheiten (zwei Vier-Bett-Zimmer) werden bislang allerdings nur im Winter angeboten. Einen solchen Kälteschutz für Frauen gibt es aktuell in Leipzig nirgendwo.

In der Kurt-Schumacher-Straße werden die Notschlafstellen dann künftig ganzjährig zur Verfügung stehen – und zwar für Männer und Frauen.

Für Obdachlose existieren in Leipzig verschiedene Unterkünfte. Das Übernachtungshaus für wohnungslose Männer in der Rückmarsdorfer Straße 5/7 wird derzeit saniert und danach über 85 Plätze verfügen. Als Ersatz dient aktuell ein Objekt in der Torgauer Straße 290 mit 165 Plätzen. In der Scharnhorststraße 27 befindet sich ein Übernachtungshaus für Frauen mit 24 Plätzen. Beide Einrichtungen sind täglich von 16 bis 8 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen ganztägig geöffnet. Darüber hinaus gibt es noch Unterkünfte für Obdachlose mit Sucht- und psychischen Erkrankungen.

Ausgaben für Wohnungsnothilfe um 1,4 Millionen Euro gestiegen

Die Zahl der Obdachlosen in Leipzig hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, der Bedarf an Plätzen in Notunterkünften verdoppelt. So wurden nach einer Erhebung des Sozialamtes im Jahr 2021 am Tag durchschnittlich 80 wohnungslose Menschen – davon 17 Frauen – auf der Straße lebend angetroffen. 2019 waren es noch 54 Personen. In den Notunterkünften für Obdachlose waren im Jahr 2021 täglich im Schnitt 282 Personen untergebracht, rund 100 mehr als noch 2017. Nach Angaben des Finanzdezernats stiegen die Ausgaben allein im Bereich der Wohnungsnothilfe im vergangenen Jahr um 1,4 Millionen Euro.