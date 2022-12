Gefühlt hat sich in der Vor-Corona-Zeit jedes Jahr die halbe Stadt auf der Agra mit Feuerwerkskörpern eingedeckt. Doch in diesem Jahr ist das nicht möglich: Das Leipziger Liegenschaftsamt hat dem Händler keinen Mietvertrag gegeben.

Leipzig. Wer in den nächsten Tagen das Agra-Gelände ansteuert, um sich dort wie jedes Jahr mit Feuerwerkskörpern einzudecken, wird eine böse Überraschung erleben: Die Leipziger Firma Feuerwerksverkauf– einer der größten Anbieter von Silvester-Feuerwerken in der Stadt – verkauft dort nicht mehr. Die neue Hauptverkaufsstelle befindet sich jetzt in Taucha in der Straße des 17. Juni 5. In Leipzig gibt es nur noch die kleine Filiale am Felsenkeller in der Karl-Heine-Straße 32, die aber nur ein eingeschränktes Sortiment im Angebot hat. Der Umzug der Hauptverkaufsstelle von der Agra nach Taucha ist nicht ganz freiwillig erfolgt.