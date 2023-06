﻿So schön war der Auftakt zu „Klassik airleben“ am Freitag

Leipzig. Die kostenlosen Open-Air-Konzerte „Klassik airleben“ im Rosental zählen zu den Highlights im Veranstaltungskalender und ziehen jährlich zehntausend Einheimische und Gäste an. Unter Leitung von Dirigent Andris Nelsons spielte das Gewandhausorchester am Freitag und noch einmal am Samstag (1. Juli) jeweils ab 20.30 Uhr Werke von Peter Tschaikowski, Daníel Bjarnason und Igor Strawinsky.

Schon am ersten Abend war das Rosental trotz nicht ganz sommerlichen Wetters prall gefüllt. Mit ihren Picknickdecken und Campingstühlen suchten sich die Menschen ein schönes Plätzchen auf der Wiese – einige sogar bereits am Nachmittag. Die entsprechende Verpflegung in Form von Getränken und Knabbereien durfte da natürlich auch nicht fehlen. Die schönsten Fotos finden Sie in unserer Bildergalerie.

