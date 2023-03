Bewerbung bis zum 15. Mai: Leipzig sucht wieder die Kleingartenanlage des Jahres

Leipzig. In diesem Jahr wird zum 22. Mal die Leipziger Kleingartenanlage des Jahres gesucht. Der Wettbewerb, der am 1. April beginnt, bietet Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern zum einen die Möglichkeit, auf ihren Verein oder ihre Anlage aufmerksam zu machen. Zum anderen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laut dem Amt für Stadtgrün und Gewässer auf den besonderen Beitrag des Kleingartenwesens für den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Stadtgesellschaft hinweisen.

Die Bewerbung für den Wettbewerb ist bis spätestens 15. Mai über einen Bewerbungsbogen möglich. Dieser steht ab dem 1. April unter www.leipzig.de/stadtgruen zum Download zur Verfügung. Für eine Bewerbung muss der ausgefüllte und satzungsgemäß unterschriebene Bogen dem Amt für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig (Postanschrift: 04092 Leipzig) fristgerecht zugesandt werden. Ausgenommen vom diesjährigen Wettbewerb sind die Preisträger aus dem Jahr 2021.

Wettbewerbspreise abhängig von Anlagengrößen in 3 Kategorien

Bewertet werden im Wettbewerb die folgenden Punkte einer Anlage: Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit, Qualität der Gemeinschaftsflächen, Einfügung in das Stadtbild, Berücksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes, kleingärtnerische Nutzung sowie aktives Vereinsleben, soziales Miteinander und die Vernetzung im Stadtteil.

Um die großen und kleinen Kleingartenvereine bei der Bewertung möglichst gerecht zu berücksichtigen, erfolgt auch 2023 die Einteilung der Teilnehmervereine in drei Größenkategorien: Kategorie I für Anlagen mit bis zu 75 Gartenparzellen, Kategorie II für Anlagen mit mehr als 75 und bis zu 200 Gartenparzellen sowie die Kategorie III für Anlagen mit mehr als 200 Parzellen. Nach erfolgreicher Bewerbung erfolgt die Besichtigung durch eine Wettbewerbsjury. Diese setzt sich aus Vertretern der Kleingartenverbände, des Kleingartenbeirates und des Amtes für Stadtgrün und Gewässer zusammen.

Besichtigungen der Kleingartenanlagen voraussichtlich im Juni 2023

Die Besichtigungen finden voraussichtlich im Juni 2023 statt. In jeder der drei Kategorien wird laut der Leipziger Verwaltung ein Sieger prämiert. Die Auszeichnungen werden im Rahmen des 32. Tages des Gartens am 1. Juli in der Kleingartenanlage „Schreber-Hauschild“ durch Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) übergeben. Der Titel ist mit einem Preisgeld in Höhe von je 1000 Euro verbunden.