55-Jähriger tritt nach Mutter und Kleinkind

Ein 55-jähriger Mann hat in Leipzig-Kleinzschocher eine Mutter und ihren dreijährigen Sohn angegriffen. Der Junge wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Leipzig. In Leipzig-Kleinzschocher hat ein 55-jähriger Mann eine Mutter mit ihrem Kleinkind angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 6. März, als die Frau mit ihrem dreijährigen Sohn unterwegs war. Sie fuhr mit der Straßenbahnlinie 3 vom Hauptbahnhof in stadtauswärtige Richtung.

Den Angaben zufolge soll sich der 55-Jährige um 16.15 Uhr an der Haltestelle Kötzschauer Straße vor die Mutter gestellt haben, die den Jungen auf dem Arm trug, und in Richtung des Kindes getreten haben. Der Dreijährige wurde dabei verletzt. Zwar konnte der Beschuldigte ermittelt werden, doch außer der Mutter gab es keine weiteren Zeugen oder Zeuginnen des Vorfalls.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Verhalten des Beschuldigten geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, Tel. (0341) 3030 - 0 zu melden.