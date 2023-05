Im Leipziger Osten: Kleintransporter kracht in Straßenbahn

Leipzig. In der Wurzner Straße in Leipzig ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn gekommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch informierte, habe der 47-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen gestanden. Außerdem besitze er keinen Führerschein.

Der Mann war gegen 14.30 Uhr stadteinwärts auf der Wurzner Straße unterwegs, als er links von der Fahrspur abkam und in die entgegenkommende Straßenbahn krachte.

Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Der Mann und die 31-jährige Straßenbahnfahrerin wurden bei der Kollision leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 30 000 Euro.

