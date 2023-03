﻿Was kann ich als Einzelner schon gegen den Klima-Kollaps ausrichten, Frau Becker?

Leipzig. Nach allem, was die Wissenschaft über die globale Klima-Erwärmung herausgefunden hat, sind die Folgen für das Leben der Menschen fatal und kaum noch aufzuhalten. Die Horror-Szenarien rütteln auf, bergen aber auch die Gefahr, im Gefühl der Ohnmacht und Ausweglosigkeit zu erstarren. Die Autorin und Influencerin Marisa Becker ist eines von 25 Vorbildern einer Kampagne, mit der das Bundesbildungsministerium für nachhaltige Entwicklung wirbt. Die 26-jährige Naunhoferin hat die Erfahrung gemacht, dass es oft vermeintliche Kleinigkeiten sind, die einen davor bewahren können, in Lethargie zu verfallen.

Was gibt Ihnen Hoffnung, dass sich die Klima-Katastrophe noch abwenden lässt?

Unter den Menschen herrscht zunehmend Konsens darüber, dass wir uns auf den Weg in Richtung mehr Nachhaltigkeit machen müssen. Zwar sind wir bei den konkreten Schritten viel zu langsam, wir steuern nach den Warnungen aus der Wissenschaft immer noch auf eine zwei bis vier Grad wärmere Welt zu. Aber um den Kopf nicht in den Sand zu stecken, muss man sich auch immer mal wieder positive Veränderungen vor Augen führen – damit man merkt, dass es sich immer noch lohnt, etwas zu verändern. Immer mehr Menschen machen sich für mehr Klimaschutz stark. Das ist erstmal eine sehr schöne Entwicklung.

„Die Summe der kleinen Entscheidungen macht einen großen Unterschied“

Allerdings beschleicht einen im Alltag manchmal das Gefühl, selbst zu klein zu sein, um etwas zu bewirken.

Das Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass wir mit unserem Verhalten anstecken – im Negativen wie im Positiven. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie sehr man das Produkt der Leute ist, die einen umgeben. Ich merke das an meiner Tochter, für die ein Fairtrade- oder ein Bio-Siegel ganz selbstverständlich ist. Und in meinen Podcasts und Insta-Posts setze ich ebenfalls auf eine solche Strahlkraft. Am stärksten merke ich jedoch in meinem persönlichen Umfeld, dass wir uns alle gegenseitig beeinflussen. Es mögen nur Kleinigkeiten sein, wenn mir etwa eine Freundin stolz sagt: „Guck mal, ich habe an meinen To-Go-Becher gedacht.“ Oder wenn mich ein Freund nach einem Tipp für eine nachhaltige Bank fragt, bevor er ein Konto eröffnet. Aber am Ende macht die Summe der kleinen Entscheidungen, die wir alle täglich treffen, einen großen Unterschied.

Zur Person Marisa Becker, 26, ist in Wiesbaden geboren und aufgewachsen. 2015 zog sie nach Leipzig, um hier Kommunikations- und Medienwissenschaften zu studieren. Beim Kellnern lernte sie ihren heutigen Mann kennen, 2019 zogen sie gemeinsam nach Naunhof, wo sie mit dreijähriger Tochter und ihren zwei Katern Poppel und Schnurz leben. Das zweite Kind ist unterwegs. Neben ihrer Arbeit als freie Journalistin – beispielsweise für Deutschlandfunk und detektor.fm – füllt Marisa Becker eigene Formate mit Inhalt. Seit 2019 läuft ihr Podcast „Fairquatscht“, in ihrem Instagram-Kanal „My Sustainable Me“ gibt sie vielfältige Tipps für ein nachhaltigeres Leben. 2019 war sie Mitgründerin des „Ekologiska Mag“, eines Online-Magazins über Nachhaltigkeit und Klima mit Abo-Modell. In allen drei Formaten erreicht sie vor allem ein weibliches Publikum zwischen 20 und 35. Mit ihrem 2022 gestorbenen Vater Peter Becker verfasste sie den Ratgeber „111 ungenutzte Pflanzen, die man gegessen haben muss“. Momentan sitzt sie an einem Buch über Nachhaltigkeit, das das Thema für Kinder und Jugendliche erklärt. Seit 2023 ist Marisa Becker Botschafterin der Kampagne „BNE jetzt“ des Bundesbildungsministeriums.

Wer ist Ihr eigenes Vorbild?

Mein Papa! Er hat schon immer unkonventionell gedacht und daran geglaubt, dass Dinge einfach möglich sind. Beim Klimaschutz schwingt oft mit, dass uns etwas weggenommen wird. Aber mein Papa hat vorgelebt, im Kopf flexibel zu bleiben. Das macht es leichter, sich überhaupt eine Welt vorstellen zu können, in der Dinge zwar anders sind, wir aber trotzdem ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Er war zum Beispiel ein großer Freund von Neophyten – von Pflanzen, die eigentlich nicht in unser Ökosystem gehören und sich ohne Fressfeinde enorm vermehren. Mein Vater dachte sich: Der Mensch kann doch zu deren Fressfeind werden! Manche von ihnen schmecken richtig gut. Statt sie mit Gift platt zu machen, schlug er der Stadtverwaltung von Wiesbaden, wo ich aufgewachsen bin, vor, dass er den Wildwuchs selbst aberntet. Von solchen ungenutzten Ressourcen gibt es ganz viele.

Brauchen wir also mehr Engagement von jedem Einzelnen?

Wir brauchen das Engagement, aber vor allem bleibt es Aufgabe der Politik, die Weichen richtig zu stellen. Dort liegen die Haupthandlungsmacht und die Verantwortung – und nicht beim Einzelnen. Schon, weil die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Menschen sehr unterschiedlich sind. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man im Supermarkt vor der Wahl steht: Habe ich den finanziellen Spielraum für einen Kaffee, der garantiert nicht von Kindern geerntet wurde? Oder kann ich mir nur welchen leisten, der unfair gehandelt wird?

Der Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und „Greenwashing“

Beim Einkauf ist es oft schwierig zu unterscheiden, ob ein Produkt wirklich nachhaltig ist oder man es mit „Greenwashing“ zu tun hat. Wissen Sie Rat?

Das Wichtigste ist, dass man sich Zeit nimmt, um genau zu schauen, aus was ein Produkt besteht und wo es herkommt. Natürlich hat man die Zeit im Supermarkt aber nicht immer. Persönlich habe ich mich daher ausgiebig mit den Siegeln befasst. Bei irgendwelchen Hersteller-Siegeln, die sich die Firmen selbst verleihen, bin ich skeptisch. Meistens gibt es keine externe Kontrolle. Bevor man da allerdings anfängt, in die Tiefe zu recherchieren, ist es einfacher, auf die etablierten Siegel zu setzen. Kleinen regionalen Herstellern, bei denen ich mir vor Ort selbst ein Bild machen kann, vertraue ich aber oft auch ohne Siegel.

Die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine Nachhaltige Entwicklung 1 Keine Armut 2 Kein Hunger, 3 Gesundheit und Wohlergehen, 4 Hochwertige Bildung, 5 Geschlechtergleichheit, 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, 7 Bezahlbare und saubere Energie, 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur, 10 Weniger Ungleichheiten, 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden, 12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion, 13 Maßnahmen zum Klimaschutz, 14 Leben unter Wasser, 15 Leben an Land, 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.

Ist der bewusste Konsum ein Punkt, an dem die Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ansetzen sollte, für die Sie im Auftrag der Bundesregierung trommeln?

„Kein Hunger“ und „gesunde Ernährung für alle“ zählen jedenfalls zu den 17 BNE-Zielen. Ich halte Bildung für Nachhaltige Entwicklung für enorm wichtig, weil sie der erste Schritt ist, die Zusammenhänge zu verstehen. Wie wir uns verhalten, wirkt sich auf andere Teile der Welt aus – wir sind alle eins. Erst mit dieser Erkenntnis entsteht in den meisten Menschen der Wunsch, das eigene Handeln zu ändern. Erst dann fangen wir an, uns ein anderes Morgen vorstellen zu können und einen Wandel in der Politik einzufordern. 17 BNE-Ziele sind viele. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sie alle erreichen werden. „Keine Armut“ lautet das erste Ansinnen – das wird schon aus dem Grund schwierig, dass sich die Definition von Armut an den Lebensstil anpasst. Aber vielleicht geht es vor allem darum, sich auf den Weg zu machen. Wie entsteht Armut? Was trage ich selbst dazu bei, dass anderswo Menschen in Armut leben? Wie lässt sie sich bekämpfen? Wenn wir uns diese Fragen stellen, können wir etwas erreichen.