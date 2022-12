﻿Klimaprotest in der Uni Leipzig: Studenten besetzen Audimax

Stromkrise: Verbraucherpreise sinken - Bedarf steigt an

Inzwischen haben die meisten Stromversorger ihre neuen Preise veröffentlicht. Aufgrund erhöhter Beschaffungskosten kommen auch auf Haushalte höhere Belastungen zu. Mit einem Energiepreisdeckel soll das Gröbste zumindest abgefangen werden. Zudem zeigt sich: In künftigen Abrechnungen wird es auch wieder billiger werden, denn die Preise in Neu- und Bestandsverträgen sinken nun von Monat zu Monat. Wir haben aktuelle Entwicklungen und Hintergründe in Infografiken aufbereitet.