﻿Beinahe schwerer Autobahn-Unfall durch Aktion von Leipziger Klimaaktivisten

Leipzig. Sie wollen das Klima retten und bringen Menschenleben in Gefahr: Klimaaktivisten haben in der Nacht zum Montag im Leipziger Waldstraßenviertel mindestens 54 Autos angriffen und jeweils die Luft aus einem oder aus mehreren Reifen abgelassen. Jetzt kam auf LVZ-Nachfrage heraus: Durch die Aktion wäre ein betroffener Autofahrer beinahe auf der Autobahn A 9 schwer verunglückt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann war nach Informationen der Polizei am Montagmorgen mit seinem Opel losgefahren, ohne den platten Reifen zu bemerken. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der angegriffene Reifen hinten links womöglich noch nicht vollständig platt war und während der Fahrt weiter Luft verlor. Das Bekennerschreiben, welches die Täter an diesem und anderen Fahrzeugen wie etwa einem BMW X 5 und einem Volvo XC 60 hinterließen, nahm der Fahrer zunächst ebenfalls nicht war. Durchaus verständlich, denn Anwohnern zufolge ist es auch im Waldstraßenviertel völlig normal, dass einem irgendwelche Werbezettel ans Auto gesteckt werden. Klar ist aber nach Angaben der Polizei: Der Opel Grandland gehört zu den SUV, bei denen in jener Nacht an den Reifen manipuliert worden war.

Heck bricht bei hohem Tempo auf Überholspur aus

Auf der A 9 in der Nähe der Raststätte Kapellenberg bei Wiedemar dann plötzlich die Beinahe-Katastrophe: Als der Opel-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur in Richtung Berlin unterwegs war, bemerkte er Qualm am hinteren linken Rad. Also dort, wo die Klimaaktivisten am Ventil zugange waren. Im selben Moment brach das Heck des Opel aus. Wie die Polizei mitteilte, gelang es dem Leipziger, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen und einen Unfall im letzten Moment zu vermeiden. Unverletzt konnte er schließlich eine Werkstatt ansteuern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Grund, weshalb der polizeiliche Staatsschutz nach dem nächtlichen Streifzug von Klimaaktivisten auch wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Im Falle einer Verurteilung sieht das Gesetz hier eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. In den anderen Fällen geht es um Sachbeschädigung. Auch wenn die Reifen wohl nicht zerstochen wurden, sondern die Täter lediglich die Luft abließen, müsse geprüft werden, ob sie nicht doch Schäden verursacht haben. So könnten durch die Manipulation Ventile defekt sein oder Felgen durch das Stehen auf platten Reifen etwas abbekommen haben, so die Ermittlungsbehörde. Autofahrer sollten daher entsprechende Schäden der Polizei melden.

Solche Drohbriefe waren erstmals 2021 in Leipzig aufgetaucht. © Quelle: privat

Das Plattmachen von Autoreifen ist schon länger ein Mittel der Wahl für Gruppierungen mit radikaler Klima-Agenda. Bereits im Dezember 2021 hatten Unbekannte im Waldstraßenviertel auf diese Weise zahlreiche SUV fahruntüchtig gemacht. Vor gut zwei Wochen traf es mehrere Fahrzeuge in der Schwägrichenstraße. Nach Erkenntnissen der Polizei haben es die Täter augenscheinlich auf Viertel abgesehen, in denen es besonders viele hochwertige und stärker motorisierte Fahrzeuge gibt.

„Hoch emittierende Kohlendioxid-Maschinen müssen neutralisiert werden, um die Klimakrise zu stoppen und damit Menschenleben zu retten“, war auf einem früheren Bekennerschreiben Ende 2021 zu lesen. Man prangere „die überproportional hohe Umweltzerstörung und Klimaerhitzung durch Reiche an“. Damals wurde den Autofahrern der Stadt auch ganz unverblümt gedroht: „Dies ist der ernstgemeinte Auftakt einer Reihe solcher Missetaten, die nach Nachahmung schreien.“ Man wolle nunmehr öfter durch die Stadt ziehen, „um sämtlichen SUVs die Luft herauszulassen“.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den genannten Taten gibt, ist bislang unklar. Zum Inhalt der aktuellen Bekennerschreiben hält sich die Polizei noch bedeckt. Man wolle die aktuell laufenden Ermittlungen nicht gefährden, hieß es auf Anfrage. Es sei aber von einem „klimapolitischen Hintergrund“ der Taten auszugehen.