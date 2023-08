„Letzte Generation“ versperrt mehrere Punkte am Leipziger Augustusplatz – Polizei ist vor Ort

Leipzig. Mitglieder der „Letzten Generation“ haben sich am Montagnachmittag auf den Kreuzungsbereich am Augustusplatz geklebt. Auf dem Stadtring nahe des Gewandhauses geht derzeit in Richtung Hauptbahnhof nichts. Gleiches gilt aus Richtung des Grassimuseums in Richtung Augustusplatz.

Die Polizei ist vor Ort und erklärt den insgesamt 14 Aktivisten, dass sie die Straße verlassen müssen. Sonst würden sie von der Polizei geräumt. Jeweils sieben Menschen befinden sich im Kreuzungsbereich Grimmaischer Steinweg/ Augustusplatz und auf der Kreuzung am Augustusplatz in Höhe des Gewandhauses. Die beiden rechten Fahrspuren Richtung Grassimusem sind freigegeben. Weitere Informationen folgen.

Wegen einer Straßenblockade wurden im vergangenen Juli am Leipziger Amtsgericht fünf Aktivisten freigesprochen. Sie hatten im Frühling 2022 Fahrspuren auf dem Georgiring dichtgemacht und waren wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Nötigung angeklagt worden.

Letzte Generation blockiert am Montagnachmittag, 21.08., Kreuzung Grimmaischer Steinweg - Augustusplatz © Quelle: Mark Daniel

Um die Erderwärmung und die Folgen geht es auch am 26. August bei der Klima-Fair in Leipzig. Neben vielen Ständen von Leipziger Klimainitiativen ist ein Bühnenprogramm geplant. Gast ist unter anderem Wolfram Günther, Sachsens Minister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft.

