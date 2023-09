In Leipzigs Krankenhäusern haben 218 neue Fachkräfte in verschiedenen Ausbildungsgängen ihre Zeugnisse erhalten. Die meisten werden übernommen.

Leipzig. Leipzigs Krankenhäuser kämpfen weiter gegen den Fachkräftemangel an, der vor allem in der Pflege herrscht. In den hiesigen Kliniken haben gerade 218 Auszubildende ihre Lehre beendet. Die meisten haben ein Übernahmeangebot erhalten und wurden angenommen.