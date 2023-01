Zeugenaufruf nach Körperverletzung und sexueller Belästigung

In Leipzigs Innenstadt sind am Montag zwei Männer geschlagen und getreten sowie eine Frau an einer Bushaltestelle sexuell belästigt worden. Die Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen stellen, weil sie durch Zeugen alarmiert wurde. Jetzt werden die Opfer gesucht.

Das Areal am und im Leipziger Hauptbahnhof gilt als gefährlich. Dort schlug am Montag ein Afghane auf Passanten ein und belästigte eine Frau.

Leipzig. In der Goethestraße in Leipzig ist am Montag gegen 12.10Uhr ein bislang Unbekannter von einem Mann attackiert worden. Der Vorfall wurde durch Zufall von einem 28-Jährigen beobachtet. Wie die Polizei informierte, trat der Angreifer auf sein Opfer ein, nachdem es in Folge des Angriffs zu Boden gegangen war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als dann ein Zeuge einschritt, verlagerte sich das Geschehen in Richtung des Hauptbahnhofes. In Höhe der Bushaltestelle am Bürgermeister-Müller-Park wurde von dem Angreifer eine weitere, von der Polizei als älterer Mann beschriebene Person angegriffen und am Kopf verletzt.

Der Zeuge folgte dem Schläger bis in den Hauptbahnhof und informierte dabei die Polizei. Währenddessen schlug der aggressive Mann noch auf das Gesäß einer 23-jährigen Frau, die an einer Fußgängerampel vor dem Hauptbahnhof stand.

Beamte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen und übergaben ihn später an die Einsatzkräfte des Polizeireviers Leipzig-Zentrum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Körperverletzung und sexuelle Belästigung: Polizei Leipzig sucht Opfer und Zeugen

Gegen den 22-jährigen Mann afghanischer Herkunft wird wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung ermittelt. Die beiden angegriffenen Männer sind der Polizei bislang allerdings nicht bekannt. Diese werden gebeten, sich im Polizeirevier Leipzig-Zentrum, Dimitroffstraße 1, Telefon (0341) 966-34299, zu melden.

Einer von ihnen ist, laut Polizei, etwa 1,60 Meter groß, zwischen 40 und 60 Jahre alt und trägt eine Halbglatze mit grauen Haaren. Seine Gestalt wird als korpulent beschrieben. Er trug eine beige-farbende Jacke und darunter ein T-Shirt an.

Das andere Opfer soll etwa 1,70 Meter groß und rund 50 Jahr alt sein. Dieser Mann trug eine kleine Brille. Die Ermittler suchen auch Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können.