﻿MDR verliert Kommunikationschefin: Anika Giese verlässt den Sender

Leipzig. MDR-Kommunikationschefin Anika Giese wird den Sender Anfang 2023 verlassen. Wie der MDR am Dienstag in Leipzig mitteilte, wird Giese ihre Tätigkeit als Hauptabteilungsleiterin Kommunikation zum 31. Januar 2023 beenden. Giese hatte den Posten am 1. August angetreten. Über die künftige Aufgabenverteilung in der Kommunikationsabteilung werde der Sender Anfang 2023 informieren, hieß es.

Zum Verantwortungsgebiet von Giese gehören die Bereiche Presse und Information, Marketing, interne Kommunikation, der Publikumsservice sowie die Social-Media-Kanäle. Der 1982 in Cottbus geborenen Journalistin wurden bei Amtsantritt langjährige Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Innovation und Organisationsentwicklung bescheinigt.

„Wir sind in den vergangenen Monaten wichtige Schritte gegangen - auf dem Weg zu einer digitalen, dialogorientierten Kommunikationsstrategie,“ erklärte Giese. Sie habe sich nun entschlossen, „eine neue Herausforderung anzugehen.“

Von epd