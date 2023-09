Tausche Dinge gegen Kompost: Leipziger Stadtreinigung plant Tauschaktion

Leipzig. Eine Kompost-Tauschaktion veranstaltet die Stadtreinigung Leipzig in der kommenden Woche. Als Teil der Aktion „Vom Bioabfall aufs Beet“ können gut erhaltenene Gegenstände gegen Kompost aus dem Bioabfall der Stadt eingetauscht werden, wie die Stadtreinigung Leipzig mitteilte. Ausgenommen sind dabei Kleidung, Schuhe, Mützen sowie Elektrogeräte, Möbel und Bücher (außer Kinderbücher). Die gesammelten Dinge werden für einen Tauschmarkt im November im Stadtbüro anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung genutzt.

Der angesetzte Termin ist der 29. September von 10 bis 17 Uhr. Er soll auf dem Betriebsgelände in der Geithainer Straße 60 stattfinden. „Jeden Tag sortiert die Mehrheit der Leipzigerinnen und Leipziger ihren Bioabfall korrekt“, erklärt Thomas Kretzschmer, Erster Betriebsleiter des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig. „Wir wollen dafür Danke sagen und tauschen wertvollen Kompost, der aus dem Bioabfall der Stadt und dem Landkreis Leipzig entstanden ist, gegen gut erhaltenes Spielzeug, Kinderbücher, Haushaltswaren und so weiter ein.“

So einen 20-Liter-Sack Kompost gibt es im Wertstoffhof geschenkt. © Quelle: azv

Bioabfälle leisten Klimaschutzbeitrag

Die in Leipzig gesammelten Bioabfälle werden von der Stadtreinigung zum Verwertungsstandort in Cröbern in der Nähe vom Störmthaler See transportiert. Anschließend wird daraus in der Kompost- und Energieanlage „KEA“ Biogas und wertvoller Kompost gewonnen.

Für die Tauschaktion werden insgesamt 6000 20-Liter-Säcke Kompost zur Verfügung gestellt. Der natürliche Dünger eignet sich den Angaben zufolge für die Verbesserung von Boden und Blumenerde und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Grund dafür ist, dass der Kompost torffrei ist und demzufolge die Moore als natürliche CO2-Speicher erhalten bleiben.

