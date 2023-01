﻿Corona-Maskenpflicht: So oft wurde in Leipziger Bussen und Straßenbahnen kontrolliert

Die Maskenpflicht in Leipzigs Straßenbahnen und Bussen galt seit Oktober 2020 und wird am 16. Januar 2023 eingestellt.

Mitte Januar entfällt in den Bussen und Straßenbahnen der LVB die Maskenpflicht. Wie oft die Einhaltung der Verpflichtung zum Tragen einer Maske in Leipzig kontrolliert wurde – dazu veröffentlichte die Stadt nun in einer Bilanz.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket