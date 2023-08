Leipziger Kopfzentrum kommt nicht zur Ruhe

Leipzig. In der Kopfzentrum-Gruppe bleibt gerade kein Stein auf dem anderen. Das ist bei einem laufenden Insolvenzverfahren nicht ungewöhnlich – auch wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünscht, dass nach all den Unwirren der vergangenen Jahre endlich Ruhe ins Unternehmen kommt.

Viele Patientinnen und Patienten haben von der Versorgung durch die Hals-Nasen-Ohren-Praxen des Kopfzentrums profitiert. Daran ändern auch die schweren Vorwürfe nichts, denen die Staatsanwaltschaft derzeit nachgeht. Bis sie damit fertig ist, wird noch viel Wasser die Pleiße herunterfließen.

Unklar bleibt im Moment außerdem, was der neue Eigentümer mit dem Firmenimperium langfristig wirklich vorhat. Mediziner sehen es kritisch, dass mit der Halder-Gruppe ein Private-Equity-Unternehmen in die Leipziger HNO-Versorgung eingestiegen ist. Und auch Gesundheitsökonomen sind skeptisch, weil das Geschäftsmodell dieser Unternehmen mit dem Prinzip der Daseinsfürsorge kollidieren kann. Halder beteuert aber sein echtes Interesse, und so muss man der Gruppe eine Chance geben und abwarten, was aus dem Kopfzentrum wird.

Bei allen Unklarheiten bleibt eine gute Nachricht für Hals-Nasen-Ohren-Patienten in Leipzig: Die Versorgung ist nicht gefährdet. Auch wenn man auf einen Termin wie in vielen Fachpraxen oft länger warten muss.

