﻿„Herzkampf“-Ausstellung in Leipzig: Engagement gegen Rassismus und Nazis im Portrait

Leipzig. „Herzkampf“, so heißt das bekannteste Projekt des Leipziger Fotografen Martin Neuhof. Seit 2018 fotografiert er Menschen aus Mitteldeutschland und stellt ihne Fragen zu ihrem Engangement in der Region. Aber warum macht er das? „Ich möchte Leuten ein Gesicht geben, die sich täglich für eine gerechtere Welt und beim Kampf gegen Rassismus den Arsch aufreißen“, sagt der freiberufliche Fotograf und Aktivist. Ab kommenden Samstag werden 90 seiner inzwischen weithin bekannten Portraits im Rahmen einer Ausstellung in der Peterskirche Leipzig gezeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer verstehen will, wieso Martin Neuhof sein Projekt „Herzkampf“ so viel bedeutet, der sollte auf den Menschen hinter der Kameralinse schauen: Der 38-Jährige ist Sachse, geboren in Leipzig, Seine Jugend verbrachte er teilweise in der Stadt, aber auch im ländlichen Sachsen. Er sei dort aufgewachsen, wo man bereits frühzeitig auch mit rechten Strukturen in Berührung kommt, erzählt er. „Ich weiß, wie es ist, wenn ein strammer Kamerad mit in der eigenen Klasse sitzt“, sagt Neuhof.

Allwöchtlich gegen Legida auf der Straße aktiv

2014 war der Fotograf Mitbegründer der Leipziger Initiative „NoLegida“, die sich allwöchentlich auf der Straße gegen den hiesigen Ableger der Dresdner „Pegida“-Aufmärsche stellte. Über zwei Jahren war er aktiv, reiste dabei auch viel ins ostdeutsche Hinterland, besuchte Demos, zeigte Haltung. Nicht zuletzt durch sein Engagement konnte sich Leipzigs Legida im Gegensatz zu Dresdens Pegida am Ende nicht dauerhaft etablieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die AfD erstmals 2017 in den Bundestag einzog, sei es ihm ein Anliegen gewesen, mit einem eigenen Projekt zu starten. So entstand die Idee für die große Portraitreihe. „Herzkampf ist eine Symbiose aus meinem Job als Fotograf und meinem politischen Interesse“, erzählt der 38-Jährige.

Das Leipziger Umland ist "Herzkampf"-Gebiet. © Quelle: Martin Neuhof

„Kein Abschluss, sondern ein Höhepunkt“

Es gebe in Sachsen viele Menschen und Vereine, gerade in den ländlichen Gegenden, die mit ihrem Engagement gehört und gesehen werden müssen, sagt Neuhof – und dazu möchte er seinen Beitrag leisten. Rund 120 Politikerinnen, Aktivisten, Journalistinnen und Einzelkämpfer hat der Fotograf inzwischen vor der Linse gehabt. Unter anderem waren auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), „Die Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel und die in Bautzen geborene Schauspielerin Michelle Bray dabei. Erinnern könne sich Neuhof an jede und jeden Einzelnen.

Aber welches Treffen hat es ihm besonders angetan? „Bei fast 120 Personen ist es schwierig, jemanden herauszuheben“, findet der Fotograf. Nachhaltig beeindruckt habe ihn beispielsweise der Zwickauer Aktivist und Autor Jakob Springfeld. „Was Jakob im Alter von nur 17 Jahren leistet, beeindruckt mich zutiefst.“ So wie Springfeld werden auch andere Portraitierte am 15. April zur Eröffnung der „Herzkampf“-Ausstellung in der Leipziger Peterskirche mit dabei sein. „Der Auftakt zur Ausstellung soll auch ein Netzwerktreffen sein“, erklärt Neuhof.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er freue sich auf die Ausstellung, die „kein Abschluss, sondern ein Höhepunkt“ des Projekts werden soll, sagt Neuhof. Seine Vorfreude wird spätestens bei der Frage deutlich, ob er aufgeregt sei. Kurz atmet er durch, dann gibt er zu: „Ich freue mich riesig – und ja, ich bin sehr aufgeregt!“

Ankündigung der Fotoausstellung "Herzkampf" von Martin Neuhof. © Quelle: Martin Neuhof

Alle wichtigen Infos zur Ausstellung

Der Eintritt in die Fotoausstellung „Herzkampf“ in der Peterskirche (Schletterstraße 5) ist frei. Bei der Vernissage am 15. April von 18 bis 21.30 Uhr werden einige der Portraitierten selbst zu Wort kommen. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung durch Joshi (Punkband ZSK). Reguläre Öffnungszeiten vom 15. April bis 5. Mai: Montag bis Freitag, 9-18, Sonntags 15-17 Uhr.