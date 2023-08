﻿Leipziger Krankenhaus St. Elisabeth macht sich fit für den Klimawandel

Investitionen in Natur und Technik

Auch Kliniken müssen sich mit dem Klimawandel befassen. Der wird nicht nur mehr Hitzeopfer in die Ambulanzen bringen. Abkühlung tut auch in den Gebäuden Not. Das St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig ist da schon gut unterwegs.

