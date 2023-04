Kuchen mit Cannabis führt Leipziger Polizei auf Spur von illegalem Anbau

Kostenfrei bis 17:27 Uhr lesen

Stammkunden sind nicht nur Ältere

Frohburg: Arlett Fischers kleiner Laden behauptet sich am Markt

Arlett Fischer in Frohburg behauptet sich am Markt: Ihr kleines Lebensmittel-Geschäft trotzt den Großen, denn es befindet direkt am Marktplatz. Dorthin kommt man nicht nur des Einkaufs wegen.