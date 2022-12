﻿Radfahren muss auch im Winter sicher möglich sein

Wer eine Verkehrswende wie der Leipziger Stadtrat ausruft, muss auch dafür sorgen, dass Radfahren auch im Winter auf beräumten Wegen möglich ist – zumindest auf den viel benutzten Hauptrouten.

Leipzig. Es gibt Tage, da bleibt mein Rad stehen. Bei Dauerregen, wenn Schnee oder eine eisige Schicht auf den Straßen liegt. Da ist es mir, schon bei Regen gestürzt, einfach zu gefährlich, auf zwei Rädern zu rollen. Alternativen gibt es in Leipzig – sei es nun Straßenbahn und Bus oder das Auto. Radfahren ist aber nicht nur Fortbewegung, sondern auch ein Lebensgefühl. Es ist preiswerter als der Sprit an der Zapfsäule und natürlich ein Beitrag, weniger Kohlendioxid in die Luft zu pusten. Wer eine Verkehrswende wie der Leipziger Stadtrat ausruft, muss auch dafür sorgen, das Radfahren sicher möglich ist. Das gilt für die Ausweitung des Netzes ebenso wie für dessen Nutzbarkeit in der kalten Jahreszeit.