﻿Trampoline, Rutschen, Kletterspaß: Kulkwitzer See soll einen schwimmenden Aqua-Park bekommen

Schnelles Internet auf dem Dorf: Tarife, Hardware, Anschlüsse

Der Breitbandausbau in Ostrau und Großweitzschen ist in den letzten Zügen. Doch was müssen Anwohner tun, um dann auch in den Genuss des schnellen Internets zukommen? Dafür soll es jetzt Informationsveranstaltungen geben.