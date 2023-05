﻿Verkehrsinfos in Echtzeit: Leipzig lässt neue LED-Tafeln aufstellen

Leipzig. Wo stockt der Verkehr? Gibt es im Staufall vielleicht Alternativen? Sieben digitale Hinweisschilder sollen künftig in Echtzeit über die aktuelle Verkehrssituation im Stadtgebiet sowie über Alternativen, etwa mit Bus und Bahn, informieren.

Die ersten fünf Masten für die drei mal zwei Meter großen LED-Tafeln im Stadtgebiet sind aufgestellt. Es dauert noch sechs Wochen, bis die neuen Anlagen ihren Betrieb aufnehmen können. Nach dem Aufbau müssen sie ins Verkehrsmanagementsystem der Stadt integriert werden.

Wo befinden sich die LED-Tafeln?

Sie werden zunächst an den Orten Am Sportforum/Leutzscher Allee, Waldstraße/Leutzscher Allee, Westplatz, Sandberg und Bundesstraße 2/Maximilianallee errichtet. Voraussichtlich im August folgen noch zwei Masten in der Jahnallee, wobei die Tafeln dann über der Fahrbahn installiert werden. Sie werden mit sogenannten Verkehrszeichenauslegerarmen montiert. Hier bestehen aktuell Lieferschwierigkeiten, heißt es im Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt.

Was für einen Effekt erwarten die Verkehrslenker?

Die digitalen Hinweisschilder sollen insbesondere für bessere Verkehrsinformationen während der Veranstaltungen in der Arena und im Stadion sorgen. Fünf Tafeln werden im direkten Umfeld der Arena aufgestellt und können beispielsweise Veranstaltungshinweise – etwa zum Sperrkreis – kommunizieren, aber auch allgemeine Verkehrsinformationen, wie etwa Umleitungen.

Der Mast für eine neue LED-Tafel am Westplatz in Leipzig ist aufgestellt. © Quelle: Andre Kempner

Zwei weitere Anzeigetafeln werden an Einfallstraßen in Leipzig platziert: an der Bundesstraße 2 im Norden kurz vor der Abfahrt zum Park-and-Ride-Platz (P+R) der Messe sowie am Sandberg in Burghausen-Rückmarsdorf kurz vorm Abzweig zur Miltitzer Straße. Die Hinweistafeln unterstützen beispielsweise anhand von Echtzeitdaten zum Verkehrsgeschehen bei der Routenwahl, weisen P+R-Plätze aus und informieren gegebenenfalls zu besonderen Umweltsituationen, wie etwa der Feinstaubbelastung.

Es ist möglich, aktuelle Abfahrtszeiten von Bus und Bahn anzuzeigen. Sowohl reiner Text als auch komplexere Grafiken können auf den LED-Tafeln veröffentlicht werden. Die Anzeigefläche ist frei programmierbar – auch in Farbe, Anzeige von Text, Pfeilen, Symbolen und Grafiken.

Was bedeutet das für die Autofahrer?

Die Informationen der Anzeigetafeln können alle Verkehrsteilnehmer nutzen, nicht nur Autofahrerinnen und Autofahrer. Die Anzeiger informieren über die aktuelle Verkehrssituation. So können etwa Verkehrsströme intelligent gelenkt und Stauerscheinungen vermieden werden. Wichtig: Es sind Informationstafeln. Sie greifen nicht regulierend in den Verkehrsablauf ein.

Was kosten die Tafeln?

Die sieben neuen Tafeln kosten insgesamt etwa 1,1 Millionen Euro. Davon werden 393 000 Euro über das Bundesprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ gefördert. Das System soll künftig um weitere Anzeigetafeln, speziell an den Einfallstraßen in Leipzig, ergänzt werden.

Welche Aufgaben hat die Verkehrsmanagementzentrale?

Sie steuert und überwacht den Verkehr und die Verkehrsinformationen der Stadt. Wichtige Systeme hierfür sind etwa die Dauerzählstellen für Pkws und Fahrräder, Parkraumdetektoren, LED-Informationstafeln sowie die Verkehrsrechner zur Steuerung der mehr als 400 Ampelanlagen in Leipzig. Die neue Verkehrstechnik ist ein weiterer Schritt der Digitalisierungsstrategie der Stadt und hilft, schneller und zielgerichteter auf Verkehrssituationen zu reagieren.