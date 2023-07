﻿Dramatische Personalnot in Leipzigs Schulen: Bürgermeisterin Vicki Felthaus im LVZ-Interview

Kostenfrei bis 13:25 Uhr lesen

Polizei greift zwei Frauen auf

Gefährlicher Eingriff in den Bahn- und Straßenverkehr in Oschatz

Polizeibeamte haben zwei Frauen aufgegriffen, die sich nachts an den Gleisen der Döllnitzbahn in Oschatz zu schaffen machten. Ihnen wird ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr zur Last gelegt.